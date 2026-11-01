محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى كفر صقر لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى كفر صقر المركزي، وذلك عقب زيارته لمجلس مدينة كفر صقر، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، ومتابعة انتظام العمل والإطمئنان على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، والذي يضم 65 ماكينة غسيل كلوي، تقدم خدماتها لنحو 199 مريضًا يومياً، من خلال 3 ورديات، وحرص على الإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتعرف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

ووجّه المحافظ الفريق الطبي والتمريضي بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المرضى، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة، والعمل على تقديم خدمة صحية لائقة تضمن سلامة المرضى وراحتهم.

وخلال الزيارة، كلّف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع مدير المستشفى، للعمل على توفير أماكن انتظار مناسبة لأهالي المرضى أمام مبنى المستشفى، مع تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بالمبنى، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المترددين.

وفي ختام الزيارة، تابع المحافظ مع رئيس مركز ومدينة كفر صقر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المبنى الجديد بالمستشفى، مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر مع الشركات المنفذة، وتكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الأعمال، للإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المركز.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أحمد المقدم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، والدكتور عبد السلام شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي.