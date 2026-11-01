تطعيم أكثر مليون و 184 ألف طفل ضد الحصبة في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الحمله القومية للتطعيم ضد الحصبة تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة أطفالنا من الامراض وذلك برفع مناعتهم من خلال التطعيمات المستمرة للرعاية من الامراض المنتشرة للوصول لمجتمع صحي ومعافى خال من الأمراض.

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى قيام فرق عمل التطعيمات بصحة الشرقية ضد الحصبة والحصبة الالمانية بتطعيم (مليون و ١٨٤ ألف و١٨٧) طفل، بنسبة إنجاز بلغت ٧٥٫٧٪ من إجمالي المستهدف و بلغت نسبة تغطية المدارس ٩٤٪ ونسبة تغطية الحضانات ٩٧٪.

وأضاف وكيل وزارة الصحة الادارات الصحية التى حققت أعلى معدلات في تنفيذ المستهدف وجاءت في مقدمة الإدارات من حيث عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم يومياً هم ادارات ( منيا القمح وبلبيس والزقازيق) و الادارات الصحية التى تصدرت من حيث نسبة تحقيق المستهدف التقديري هم (إدارة العاشر من رمضان بنسبة ٩٦٪ ، إدارة منيا القمح بنسبة ٩١٪ ، إدارة الإبراهيمية بنسبة ٩٠٪).

واوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية انطلقت يوم ٢٥ اكتوبر وتستغرق ٣ أسابيع لافتا الى استمرار تكثيف جهود الفرق الطبية بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية، والمدارس والحضانات، ونقاط التطعيم، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات، من المصريين وغير المصريين، وتطعيمهم بالمجان بجميع أنحاء المحافظة.

كما يتم التطعيم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية و أن التطعيم آمن ، وسيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوي باستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط.