قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطعيم أكثر مليون و 184 ألف طفل ضد الحصبة في الشرقية

تطعيم
تطعيم
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الحمله القومية للتطعيم ضد الحصبة تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة أطفالنا من الامراض وذلك برفع مناعتهم من خلال التطعيمات المستمرة للرعاية من الامراض المنتشرة للوصول لمجتمع صحي ومعافى خال من الأمراض.

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى قيام  فرق عمل التطعيمات بصحة الشرقية ضد الحصبة والحصبة الالمانية بتطعيم (مليون و ١٨٤ ألف و١٨٧) طفل، بنسبة إنجاز بلغت ٧٥٫٧٪ من إجمالي المستهدف و بلغت نسبة تغطية المدارس ٩٤٪ ونسبة تغطية الحضانات ٩٧٪.

وأضاف وكيل وزارة الصحة الادارات الصحية التى حققت أعلى معدلات  في تنفيذ المستهدف وجاءت في مقدمة الإدارات من حيث عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم يومياً هم ادارات ( منيا القمح وبلبيس والزقازيق) و الادارات الصحية التى  تصدرت من حيث نسبة تحقيق المستهدف التقديري هم (إدارة العاشر من رمضان  بنسبة ٩٦٪ ، إدارة منيا القمح بنسبة ٩١٪ ، إدارة الإبراهيمية بنسبة ٩٠٪).

واوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية   انطلقت يوم ٢٥ اكتوبر وتستغرق ٣ أسابيع لافتا الى استمرار تكثيف جهود الفرق الطبية بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية، والمدارس والحضانات، ونقاط التطعيم، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات، من المصريين وغير المصريين، وتطعيمهم بالمجان بجميع أنحاء المحافظة.

كما يتم التطعيم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية و أن التطعيم آمن ، وسيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوي باستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط.

الشرقية محافظ الشرقية الحمله القومية للتطعيم الاستراتيجية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

مفوضية شؤون اللاجئين: آلاف اللاجئين في اليمن عالقون بين انعدام الأمن والقيود على المساعدات

مفوضية شؤون اللاجئين: آلاف اللاجئين في اليمن عالقون بين انعدام الأمن والقيود على المساعدات

مصرع 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين بغانا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين بغانا

رصد بقع نفطية في المياه الجنوبية لسنغافورة قبالة عدة جزر.. وجار العمل لتحديد مصدرها

رصد بقع نفطية في المياه الجنوبية لسنغافورة قبالة عدة جزر.. وجار العمل لتحديد مصدرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد