تخفيض 50 %.. زراعة الشرقية تناقش وضع آليات دعم صغار مزارعي القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية اللازمة لهم بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح مشدداً على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الزراعية.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار الاستعداد لموسم زراعة القمح عقدت المديرية اجتماعاً موسعاً بمشاركة الجهات المعنية لبحث آليات تنفيذ مبادرة دعم صغار المزارعين وتنظيم تقديم خدمات الميكنة الزراعية.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الوزارة بشأن مبادرة مساندة النشاط الزراعي ودعم صغار المزارعين والتي تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعتها بمحصول القمح مع تقديم خدمات الميكنة الزراعية بتخفيض ٥٠٪ من التكلفة الإجمالية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق على توزيع القرى والمراكز على مقدمي خدمات الميكنة الزراعية وتحسين الأراضي ومنع ازدواجية الاستفادة من أكثر من مشروع يقدم الخدمة ذاتها للمساحة نفسها مع توجيه المزارعين إلى أقرب محطة أو منطقة مختصة لسداد الرسوم المقررة وتجميع المزارعين المتقاربين جغرافياً لتيسير تقديم الخدمة وإمكانية الاستعانة بالآلات الملحقة بالميكنة الزراعية إلى جانب إعداد بيانات أسبوعية بمعدلات التشغيل والتنفيذ وعقد اجتماع دوري كل يوم أحد لمتابعة أعمال تجهيز وزراعة القمح وتذليل أي معوقات.

وفي سياق متصل قامت المديرية بعقد اجتماع بالإدارة الزراعية بمنيا القمح بحضور مسؤولي الميكنة الزراعية بمحطتي العزيزية والسعديين ومسؤول تحسين الأراضي وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى لمتابعة تنفيذ المبادرة وتنسيق تقديم الخدمات لصغار المزارعين.

كما تناول اللقاء التوصيات الفنية لزراعة محصول القمح بداية من تجهيز الأرض وطرق الزراعة والأصناف الموصى بها والاستعداد بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة ومبيدات الحشائش والتأكد من توافر التقاوي المعتمدة والأسمدة الأزوتية المدعمة بالجمعيات الزراعية كما تم تسليم كشوف صغار الحائزين لمسؤولي الميكنة الزراعية لتنسيق العمل بينهم مع التأكيد على تنقية سجلات ٢ خدمات من الحيازات المكررة والمساحات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والمتصالح عليها والاستثناءات الواردة بقانون الزراعة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى استمرار المديرية في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الصيفية لعام ٢٠٢٦ بمختلف مراكز ومكاتب المحافظة باستخدام مبيد فوسفيد الزنك سريع المفعول ومخلوط الراكومين بطيء المفعول حيث تم تنفيذ أعمال الخلط والتعبئة والتوزيع للطعوم السامة على بؤر الإصابة وسط الأراضي الزراعية وفقاً لتعليمات الوزارة بهدف القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض وحماية المحاصيل الشتوية عقب زراعتها وذلك بمشاركة رؤساء أقسام مكافحة القوارض ومديري الجمعيات الزراعية بالمراكز.

وفي إطار المتابعة الميدانية لأعمال الجمعيات التعاونية الزراعية قامت المديرية بإجراء زيارة ميدانية إلى الجمعية المشتركة بمنيا القمح لمتابعة سير العمل ومراجعة ملفات المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية.

كما تناولت الزيارة متابعة أعمال تطهير المساقي الخصوصية وموقف توافر الأسمدة الأزوتية المدعمة وحرة التداول والاطمئنان على توافر تقاوي القمح المعتمدة استعداداً للموسم الشتوي.