رئيس أزهر الشرقية يتابع إجراءات تلقي ملفات العمل بالحصة

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أعمال لجان تقديم وملء ملفات المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام الحصة، والتي سبق وأن أعلنت عنها المنطقة لتلبية الاحتياجات التعليمية بمختلف المعاهد في إطار الحرص على انتظام سير العمل وضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم.

واطلع خلال جولته التفقدية على آلية استقبال المتقدمين ومراجعة مستنداتهم، مشددًا على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتوفير سبل الراحة تيسيرًا عليهم.



وخلال الجولة أصدر رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية توجيهات مشددة لكافة اللجان بضرورة الالتزام التام بجدول المواعيد المعلنة لتلقي الطلبات، وعدم قبول أي ملفات غير مستوفاة للشروط الرسمية، مع أهمية تيسير الإجراءات وتوفير قاعات مجهزة للانتظار تمنع التكدس داخل المقرات.



كما وجّه القائمين على اللجان بضرورة الدقة التامة في فحص ومراجعة المستندات بكل أمانة وحيادية، والالتزام بالمعايير القانونية المنظمة لهذا الشأن بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، واختيار الكفاءات المؤهلة للمساهمة في تطوير العملية التعليمية بالأزهر الشريف.