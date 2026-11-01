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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على متنها 23 شخصا.. قراصنة صوماليون يصادرون سفينة صيد إيرانية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

استولى قراصنة صوماليين على سفينة صيد إيرانية على متنها 23 شخصاً، وذلك بحسب ما افاد به مركز الأمن البحري في المحيط الهندي.

وذكر مسؤول في الأمن البحري تابع لقوات شرطة "بونتلاند" البحرية، اليوم الأحد، أن السفينة "أزيني" (Azini) تعرضت للاختطاف يوم الخميس في المنطقة الواقعة بين بلدتي "بندر بيلا" و"حافون" الساحليتين في شمال شرق الصومال.

وصرح المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" بأن 12 قرصاناً استولوا على السفينة التي كان على متنها 21 بحاراً إيرانياً وحارسان أمنيان صوماليان.

ولفت المركز، إلى أن مصير الطاقم لا يزال مجهولاً. 

كما  أوضح المركز أن القراصنة قد يستخدمون السفينة كـ "سفينة أم" لدعم هجمات تستهدف السفن التجارية.

كما حث المركز السفن الموجودة في المنطقة على توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تأتي عملية الاستيلاء هذه في ظل عودة نشاط القرصنة الصومالية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي.

وواصل المركز بيانه قائلا: بحلول شهر أغسطس، كان القراصنة قد اختطفوا ست سفن تجارية منذ أبريل، وقع بعضها على مسافات بعيدة عن السواحل الصومالية.

ومن بين السفن التي تم الاستيلاء عليها ناقلة المنتجات النفطية “سيبو 1”، التي احتُجزت على بعد نحو 136 ميلاً بحرياً شرق مدينة المكلا اليمنية.

وفي سبتمبر، أعلنت سلطات "بونتلاند" أن قراصنة قتلوا خمسة من أفراد طاقم الناقلة “إم تي أونور 25” قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السفينة، التي كانت محتجزة منذ أبريل.

قراصنة صوماليين سفينة صيد إيرانية السواحل الصومالية خليج عدن مركز الأمن البحري في المحيط الهندي

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