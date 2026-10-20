قراصنة يسرقون 421 ألف بريد إلكتروني لأعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني اليوم /الثلاثاء/، أن قراصنة تمكنوا من اختراق حسابات بريد إلكتروني تخص أعضاء في الحزب وسرقوا عددا ضخما من الرسائل.

وأفادت تقارير صحفية، بأن أحد المواقع الإلكترونية، قام بنشر ملخصات لبعض تلك الرسائل، وذلك دون نشر الرسائل الأصلية.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وأوضحت التقارير أن المواد المنشورة تضمنت صورا لبطاقات هوية بعض أعضاء الحزب، فضلا عن كشوف حسابات مصرفية وطلبات عضوية وقوائم بأسماء الأعضاء من بعض الفروع المحلية لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وجاء في بيان صادر عن الحزب: "تم اكتشاف هذا الهجوم وإيقافه بسرعة، وجرى إبلاغ جميع المستخدمين المعنيين وفقا لذلك".. وأشار الحزب إلى أنه يعمل حاليا على مراجعة المحتوى الذي تم نشره على الإنترنت.

ولا يزال الغموض يكتنف هوية المسئولين عن الهجوم، وما إذا كانت بيانات إضافية قد تعرضت للتسريب أو الخرق.

يشار إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية، وقد حل في المركز الأول في انتخابات ولايتين أقيمتا الشهر الماضي، متقدما بفارق واسع على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.