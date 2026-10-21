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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل.. قراصنة يخترقون خوادم "بليكس" لسرقة العملات الرقمية

بليكس
بليكس
احمد الشريف

وجه خبراء أمن المعلومات تحذيراً عاجلاً لجميع مستخدمي برنامج وتطبيق "بليكس" (Plex) الشهير لتنظيم ملفات الوسائط المتعددة (الأفلام والموسيقى)، حيث بدأ القراصنة في استغلال ثغرات أمنية خطيرة لاختراق الأجهزة والسيطرة عليها بالكامل.

استغلال ثغرات أمنية معقدة

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هاكر نيوز" التقني المتخصص، استغل القراصنة أربع ثغرات أمنية مترابطة تعرف باسم "بليكس 2 شيل" (Plex2Shell).

 وبدأ هذا الهجوم المكثف بعد يوم واحد فقط من نشر تفاصيل هذه الثغرات علناً.

وتسمح هذه العيوب البرمجية للمخترق بالدخول إلى خادم "بليكس" الخاص بالمستخدم دون الحاجة إلى أي كلمات مرور. 

وبمجرد الدخول، يمكن للهاكر إرسال أوامر تشغيل عن بُعد وتنزيل برامج خبيثة للسيطرة على الجهاز وتغيير مسار البيانات داخله.

تعدين سري وتحويل جهازك لـ"جسر" عبور

وأوضح التقرير أن القراصنة يزرعون برامج خبيثة في الأجهزة المخترقة لتنفيذ مهمتين خطيرتين. 

الأولى هي زرع برنامج يدعى "ماي لافلي ماينر" (mylovelyminer)، وهو برنامج يستغل قوة جهازك وسرعته لإنتاج وتعدين العملات الرقمية المشفرة لحساب المخترق، مما يؤدي إلى إبطاء جهازك ورفع درجة حرارته.

 أما المهمة الثانية فهي تثبيت برنامج يُدعى "ماي أوسوم بروكسي" (myawesomeproxy). 

يحول هذا البرنامج السري جهازك إلى أداة مخفية (بروكسي) يستخدمها القراصنة لتمرير أنشطتهم المشبوهة عبر الإنترنت دون الكشف عن هويتهم الحقيقية.

الحل السريع للحماية

وظهرت العديد من الشكاوى مؤخراً على منصة "ريديت" (Reddit) من مستخدمين تعرضت أجهزتهم بالفعل للاختراق بهذا الفيروس الخاص بالتعدين.

ومن جانبها، كانت شركة "بليكس" قد أصدرت تحديثاً أمنياً لحل هذه المشكلة في بداية شهر أغسطس الماضي (تحديث رقم 1.43.3.10861). 

ولذلك، ينصح الخبراء بضرورة تحديث برنامج "بليكس" فوراً إلى أحدث إصدار متاح لضمان إغلاق هذه الثغرات وحماية أجهزتك وبياناتك من الاختراق.

Plex بليكس أمن المعلومات تطبيق الأفلام والموسيقى

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