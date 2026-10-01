رعب زيرو كليك.. اختراق هاتفك بمجرد مشاهدة إعلان دون أن تلمسه

كشف خبراء أمن المعلومات عن تقنية تجسس إسرائيلية مرعبة، تمكن القراصنة من اختراق هاتفك وسرقة كافة بياناتك بمجرد ظهور إعلان عادي على شاشتك، دون الحاجة للضغط عليه نهائياً.

اختراق صامت يهدد الجميع

وبحسب تقرير تفصيلي نشره موقع "تك كرانش" التقني، أثبتت أبحاث مختبر "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية ظهور جيل جديد من برامج التجسس يعتمد على تقنية تُسمى "زيرو كليك" (Zero-Click).

ويعني هذا المصطلح التقني ببساطة "الاختراق بصفر نقرات". ففي الماضي، كان الهاكرز يحتاجون لخدعتك لكي تضغط على رابط خبيث أو تحمل ملفاً مجهولاً ليتمكنوا من اختراقك.

ولكن الآن، تغيرت اللعبة تماماً؛ فبمجرد أن يظهر الإعلان الملغّم أمامك أثناء تصفحك لأي تطبيق أو موقع إخباري، يتم تثبيت برنامج التجسس على جهازك فوراً وفي صمت تام دون أي تدخل منك.

شبكة إعلانية كواجهة للتجسس

وأوضح التقرير أن هذه العمليات الخبيثة لا تتم بشكل عشوائي، بل تقف خلفها منصة إعلانية متطورة تدعى "كونتروليوم"، وتديرها شركة إسرائيلية متخصصة في بيع برمجيات التجسس تُعرف باسم "ديسكفر-تك".

وتستغل هذه الشركة نظام بيع وشراء المساحات الإعلانية المنتشر في كل التطبيقات لتسريب شيفرات برمجية ضارة.

وبدلاً من أن يعرض لك الإعلان منتجاً حقيقياً للبيع، يقوم بمسح جهازك خفية في أجزاء من الثانية، ويسحب بياناتك، ويحول هاتفك إلى أداة تجسس تنقل كل أسرارك للجهة المخترقة.

مليارات السجلات تكشف المؤامرة

ونجح الخبراء في فضح هذه الشبكة المعقدة بعدما اكتشفوا ثغرات وأجزاء مكشوفة في خوادم الشركة الإسرائيلية، حيث عثروا على مليارات السجلات والبيانات الخاصة بمزادات الإعلانات على الإنترنت.

وأتاح هذا الكنز الرقمي للباحثين تتبع مسار هذه الإعلانات الخبيثة، ليتفاجأوا بانتشارها المرعب عبر عشرات الآلاف من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها ملايين الأشخاص يومياً بسلامة نية.

استهداف الصحفيين والمؤسسات

ولم يقف الأمر عند التحذيرات النظرية، بل اكتشف الباحثون وقوع إصابات فعلية حول العالم بهذا الفيروس المتطور.

ونجح هذا البرنامج الخبيث في استهداف ما لا يقل عن 45 حاسوباً وهاتفاً داخل مؤسسة "الجزيرة" الإعلامية. كما امتدت هجماته لتشمل العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول مختلفة.

ويكشف هذا حجم الخطر الفادح الذي يهدد المؤسسات الكبرى والأفراد العاديين على حد سواء.

كيف تحمي هاتفك من هذا الفخ؟

وأشار الخبراء إلى أن برامج الحماية العادية وطرق الأمان التقليدية التي نعتمد عليها لحماية الحسابات لم تعد تكفي لصد هذا النوع المتقدم جداً من الهجمات.

ولحماية نفسك من هذه الفخاخ الإعلانية الصامتة، ينصح الباحثون بضرورة تحميل برامج "حجب الإعلانات" (Ad-Blockers) لمنع ظهور أي إعلان من الأساس على شاشتك.

كما يجب عليك الدخول إلى إعدادات الخصوصية في هاتفك وإيقاف خاصية "تتبع الإعلانات"، لتقليل حجم البيانات التي تجمعها شبكات التسويق عنك، مما يقلل فرص اصطيادك بهذه البرمجيات الخبيثة.