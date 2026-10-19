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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة.. هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟

هل يكفي "رقم هاتفك" فقط لاختراق جهازك؟
هل يكفي "رقم هاتفك" فقط لاختراق جهازك؟
لمياء الياسين

في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية خزانة لأسرارنا وبياناتنا المالية، بات يتردد سؤال مقلق: هل يمكن للمحتالين اختراق هاتفك باستخدام رقم هاتفك فقط؟ تعد الإجابة المباشرة والتي يفجرها خبراء الأمن السيبراني هي ان امتلاك الرقم وحده لا يعني بالضرورة إمكانية اختراق هاتفك مباشرة، لكنه يمثل "مفتاح الهوية الرقمية" ونقطة الانطلاق الأساسية والتي يعتمد عليها القراصنة لتنفيذ هجمات معقدة.

السيطرة الكاملة على الحسابات

أوضح تقرير  أن التهديد الأكبر لا يكمن في الرقم ذاته، بل في أساليب "الهندسة الاجتماعية". ومن أبرز هذه الأساليب هجوم "استبدال شريحة SIM"، حيث ينتحل المقرصن صفة الضحية ويقنع شركة الاتصالات بنقل الرقم إلى شريحة جديدة. بمجرد نجاح هذه الخطوة، يتلقى المخترق كافة رموز التحقق (OTP) الخاصة بالبنوك ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يتيح له السيطرة الكاملة على الحسابات.

تحميل برمجيات تجسس

تتعدد الأساليب وتتنوع فقد يستغل المهاجمون الأرقام وذلك لإرسال رسائل تصيد احتيالية تنتحل صفة بنوك أو شركات شحن. فلا يؤدي مجرد استلام الرسالة للاختراق، بل يكمن الخطر في الضغط على الروابط الخبيثة المرفقة بها لتحميل برمجيات تجسس.


خطوات استباقية لحماية بياناتك:
 

لحماية هويتك الرقمية، يوصي الخبراء عبر صحيفة الوطن باتخاذ التدابير التالية:
وضع رمز سري (PIN) خاص بحسابك لدى شركة الاتصالات لمنع نقل الشريحة دون إذنك.
• تجنب الاعتماد على الرسائل النصية المباشرة (SMS) لتلقي رموز الأمان، واستبدالها بتطبيقات المصادقة الثنائية مثل Google Authenticator.
الحذر من الروابط المشبوهة وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة التي تطلب بيانات شخصية.

الهواتف الذكية الروابط الخبيثة برمجيات تجسس تحميل برمجيات تجسس شركة الاتصالات رموز التحقق

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