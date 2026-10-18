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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمةومزايا ذكاء اصطناعي.. تكنو تطلق هاتف Spark 50s 5G

Spark 50s 5G
Spark 50s 5G
شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة تكنو، الستار عن هاتفها الذكي الجديد Tecno Spark 50s 5G، الذي يستهدف الفئة الاقتصادية، مع باقة من المواصفات والمزايا، تشمل دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتصميما متينا، إلى جانب أدوات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات جوجل، لتلبية احتياجات المستخدمين في الاستخدام اليومي.

ويأتي الهاتف الجديد ضمن سلسلة تكنو Spark، مع بطارية كبيرة وشاشة بمعدل تحديث مرتفع، فضلا عن تقنيات اتصال تهدف إلى تحسين أداء الشبكة في ظروف الاستخدام المختلفة.

مواصفات Tecno Spark 50s 5G


يتميز هاتف Tecno Spark 50s 5G، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.78 بوصة، وبدقة +HD تبلغ 720 × 1576 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل استجابة للمس يبلغ 240 هرتز، فيما تصل درجة السطوع إلى 560 شمعة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 بواجهة HiOS 16، ويعتمد على معالج ميدياتك Dimensity 6400 المصنع بتقنية 6 نانومتر، مع خيارات للذاكرة العشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة ذاكرة microSD.

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 6500 مللي أمبير


على مستوى التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.85، مدعومة بفلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 وات، ما يوفر سعة كبيرة للاستخدام اليومي.

وتشمل خيارات الاتصال دعم شريحتي اتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3 ونظام تحديد المواقع GPS، إلى جانب منفذ USB Type-C ومدخل سماعات 3.5 ملم. كما يضم مستشعرا لبصمة الإصبع مثبتا على الجانب.

Tecno Spark 50s 5G

تقنيات اتصال ومقاومة للغبار والماء


زودت تكنو الهاتف بتقنية الهوائيات 4×4 MIMO، التي تقول الشركة إنها قادرة على تحسين سرعات التنزيل بنسبة تصل إلى 82%، كما يدعم الهاتف تقنية UPS 3.0، المصممة لواجهة المدفوعات الرقمية.

ويقدم الهاتف أيضا ميزة FreeLink، التي تتيح إجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية ومشاركة الصور بين الأجهزة المتوافقة، لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في الظروف المفتوحة والخالية من العوائق، دون الحاجة إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول أو الاتصال بشبكة Wi-Fi.

وعلى صعيد المتانة، يحمل الجهاز تصنيف IP64 Pro لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إلى جانب شهادة MIL-STD-810H، التي تشير إلى اجتيازه اختبارات متعلقة بالتحمل في ظروف محددة.

Tecno Spark 50s 5G

سعر Tecno Spark 50s 5G وموعد طرحه


يتوفر هاتف Tecno Spark 50s 5G في الهند بسعر يبدأ من 19999 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 225 دولارا، لنسخة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للتخزين، فيما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للتخزين 22999 روبية، بما يعادل نحو 260 دولارا.

ويأتي الهاتف بلونين هما الأحمر العنابي والأزرق الفاتح، ومن المقرر بدء طرحه للبيع في 20 أكتوبر 2026.

Spark 50s 5G تكنو Tecno Spark 50s 5G سعر Tecno Spark 50s 5G

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