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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطر ع الباقة والبطارية.. 3 عيوب لاستخدام الهاتف كنقطة اتصال بالإنترنت

استخدام الهاتف كنقطة اتصال بالإنترنت
استخدام الهاتف كنقطة اتصال بالإنترنت
شيماء عبد المنعم

يلجأ كثير من المستخدمين إلى تحويل هواتفهم الذكية إلى نقاط اتصال بالإنترنت Mobile Hotspot، سواء لتوفير اتصال للأجهزة الأخرى أثناء التنقل، أو لتجنب مخاطر الاتصال بشبكات واي فاي العامة في الأماكن المزدحمة، مثل المطارات ومحطات المترو، أو كحل بديل عند انقطاع الإنترنت المنزلي.

وتتيح هذه الميزة مشاركة اتصال الهاتف بشبكة المحمول مع أجهزة أخرى، سواء عبر الاتصال اللاسلكي أو توصيل الأجهزة مباشرة، ما يوفر وسيلة سهلة للوصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى شبكة واي فاي مستقلة.

ورغم سهولة استخدامها، فإن الاعتماد المتكرر على الهاتف كنقطة اتصال قد يسبب عددا من المشكلات، أبرزها زيادة استهلاك البطارية والبيانات، إلى جانب احتمال تراجع سرعة الإنترنت وعدم استقرار الاتصال.

1. استنزاف أسرع للبطارية وارتفاع حرارة الهاتف:

يعد استهلاك البطارية من أبرز عيوب استخدام الهاتف كنقطة اتصال، إذ يضطر الجهاز إلى تنفيذ مهمتين في الوقت نفسه، الأولى هي الحفاظ على اتصاله بشبكة بيانات المحمول، والثانية بث إشارة واي فاي تسمح للأجهزة الأخرى بالاتصال بالإنترنت.

ويؤدي هذا الحمل الإضافي إلى استهلاك الطاقة بمعدل أسرع مقارنة بالاستخدام العادي، كما قد ترتفع حرارة الهاتف أثناء تشغيل الميزة لفترات طويلة، نتيجة الجهد المستمر للحفاظ على اتصال الأجهزة بالشبكة.

ومع زيادة استهلاك الطاقة، قد يحتاج المستخدم إلى شحن هاتفه مرات أكثر من المعتاد، كما أن تكرار دورات الشحن، إلى جانب الحرارة المرتفعة، قد يسرع تراجع كفاءة البطارية بمرور الوقت، خصوصا عند تشغيل نقطة الاتصال لفترات طويلة وبشكل متكرر.

استخدام الهاتف كنقطة اتصال

2. استهلاك باقة الإنترنت بمعدل أكبر:

يؤدي استخدام الهاتف كنقطة اتصال إلى مشاركة باقة بيانات المحمول مع جميع الأجهزة المتصلة به، وهو ما قد يستهلك الرصيد المتاح بسرعة، خاصة إذا كانت الباقة محدودة.

وتختلف معدلات الاستهلاك بحسب طبيعة استخدام الأجهزة المتصلة، فمشاهدة مقاطع الفيديو، والألعاب عبر الإنترنت، وتنزيل الملفات الكبيرة، قد تستهلك كميات كبيرة من البيانات، ما قد يؤدي إلى نفاد الباقة قبل موعد تجديدها.

وحتى الاشتراكات التي توفر بيانات غير محدودة قد تفرض قيودا على سرعة الاتصال بعد استهلاك حجم معين من البيانات عالية السرعة، ما يعني أن المستخدم قد يواجه انخفاضا ملحوظا في سرعة الإنترنت رغم استمرار الخدمة.

لذلك، ينصح بمراقبة استهلاك البيانات أثناء تشغيل نقطة الاتصال، وإيقاف التحديثات التلقائية والتنزيلات الكبيرة على الأجهزة المتصلة، لتجنب استنزاف الباقة دون ملاحظة.

3. بطء الإنترنت وعدم استقرار الاتصال:

لا يضمن استخدام الهاتف كنقطة اتصال الحصول على سرعة إنترنت ثابتة، لأن جودة الاتصال تعتمد أساسا على قوة شبكة المحمول وتغطيتها، إلى جانب مستوى الازدحام على الشبكة وموقع المستخدم بالنسبة إلى أبراج الاتصالات.

وقد يعاني المستخدم من بطء الاتصال في المناطق ضعيفة التغطية، أو عندما يتصل عدد كبير من الأشخاص بالبرج نفسه، وهو ما ينعكس على سرعة الإنترنت المتاحة للهاتف والأجهزة المتصلة به.

وتزداد المشكلة عند توصيل عدة أجهزة بنقطة الاتصال نفسها، إذ تتشارك هذه الأجهزة سعة الاتصال المتاحة، ما قد يؤدي إلى بطء التصفح وتأخر تحميل المحتوى، خاصة عند تشغيل تطبيقات تستهلك كميات كبيرة من البيانات في الوقت نفسه.

ولا تقتصر هذه المشكلة على نقطة الاتصال المحمولة، إذ يمكن أن يؤدي توصيل عدد كبير من الأجهزة بشبكة واي فاي المنزلية أيضا إلى تراجع الأداء، بحسب سعة الشبكة وطبيعة الاستخدام.

كيف تستخدم نقطة الاتصال دون مشكلات؟

يمكن الاستفادة من هذه الميزة مع تقليل آثارها السلبية من خلال إيقافها عند عدم الحاجة إليها، وتوصيل الهاتف بالشاحن عند استخدامها لفترات طويلة، ومراقبة استهلاك البيانات، وتقليل عدد الأجهزة المتصلة بها.

كما يفضل تجنب وضع الهاتف في أماكن سيئة التهوية أثناء تشغيل نقطة الاتصال، ومتابعة حرارته، خاصة عند استخدامه بالتزامن مع تطبيقات أخرى تستهلك موارد الجهاز.

وتظل نقطة الاتصال المحمولة حلا عمليا للحصول على الإنترنت عند الحاجة، لكن استخدامها لفترات طويلة لا يغني دائما عن الاتصال المنزلي أو أجهزة الاتصال المخصصة، خصوصا عند الحاجة إلى سرعة مستقرة أو توصيل عدد كبير من الأجهزة.

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