هونر تكشف عن موعد إطلاق MagicOS 11 عالميا.. إليك قائمة الهواتف المؤهلة للتحديث

أعلنت شركة هونر خطتها لطرح نظام التشغيل MagicOS 11 عالميا، والمبني على نظام أندرويد 17، مؤكدة توسيع نطاق البرنامج التجريبي المفتوح ليشمل مزيدا من الأجهزة حتى نوفمبر 2026، على أن يبدأ الإطلاق الرسمي للنسخة المستقرة خلال أكتوبر الجاري، مع استهداف استكمال التحديثات بحلول مارس 2027.

وكانت هونر قد أتاحت الإصدار التجريبي لبعض المستخدمين بالفعل، فيما تستعد لتوسيع نطاق إتاحته تدريجيا عبر مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التابعة لعلاماتها المختلفة.

موعد وصول تحديث MagicOS 11 التجريبي

من المقرر أن يمتد طرح النسخة التجريبية المفتوحة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026، لتشمل الأجهزة التالية:

Honor Magic7

Honor Magic V5

Honor 600

Honor 600 Pro

Honor 200 Pro

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor Magic7 Lite

Honor 600 Lite

Honor X9d

Honor X8d

Honor X7d

Honor X5c / X5c Plus

Honor X5d / X5d Plus

Honor X7c

Honor 200 Smart

Honor X7C 5G / X6b 5G

Honor Magic Pad4

Honor Magic Pad3

قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث MagicOS 11 المستقر



بحسب الجدول المعلن، يمتد طرح النسخة المستقرة من أكتوبر 2026 حتى مارس 2027، ويشمل عددا كبيرا من هواتف هونر وأجهزتها اللوحية، موزعة على عدة فئات، تضم القائمة هواتف وأجهزة السلسلة الرائدة التالية:

- سلسلة Honor Magic

Honor Magic V6

Honor Magic V5

Honor Magic V2 RSR

Honor Magic V2

Honor Magic V3

Honor Magic Pad4

Honor Magic Pad3

Honor Magic8 Pro

Honor Magic8 Lite

Honor Magic7 Pro

Honor Magic7 RSR

Honor Magic7

Honor Magic7 Lite

Honor Magic6 RSR

Honor Magic6 Pro

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

- سلسلة Honor الرقمية

Honor 600 Pro

Honor 600 Lite

Honor 600 Lite s

Honor 600

Honor 600S

Honor 600e

Honor 600 Elite

Honor 600 Smart

Honor 600 Smart 5G

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor 200 Smart

Honor 400 Pro

Honor 400 Lite

Honor 400

- سلسلة Honor Pad

Honor Pad 20 Pro

Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition

Honor Pad 20

Honor Pad 20 Paperlike Edition



- سلسلة Honor X

Honor X9d

Honor X9c

Honor X9e Pro

Honor X9e s

Honor X7e Plus 5G

Honor X8d

Honor X8c

Honor X8c 5G

Honor X7d

Honor X7c

Honor X7c 5G

Honor X6b 5G

Honor X5d

Honor X5d Plus

Honor X5c

Honor X5c Plu

- أجهزة هونر الأخرى

Honor Turbo

Honor Play9S

Honor Play9T

Honor Play10A

متى يصل تحديث MagicOS 11 إلى هاتفك؟



لم تحدد هونر موعدا دقيقا لوصول التحديث إلى كل جهاز على حدة، إذ يقتصر الجدول المعلن على فترات زمنية عامة، ومن المتوقع أن تحصل بعض الهواتف الرائدة الحديثة، مثل Honor Magic V6، على التحديث خلال أكتوبر، مع انضمام مزيد من أجهزة سلسلة Magic خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، يرجح أن يبدأ وصول التحديث إلى مزيد من هواتف سلسلة هونر الرقمية والأجهزة اللوحية خلال نوفمبر، بينما قد تنتظر بعض هواتف سلسلة X حتى أواخر العام الجاري أو مطلع 2027.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بجدول الطرح التدريجي، إذ قد تختلف مواعيد وصول التحديث الفعلية بحسب طراز الجهاز والمنطقة، إلى أن تعلن هونر مواعيد أكثر تحديدا لكل سوق.