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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تكشف عن موعد إطلاق MagicOS 11 عالميا.. إليك قائمة الهواتف المؤهلة للتحديث

MagicOS 11
MagicOS 11
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر خطتها لطرح نظام التشغيل MagicOS 11 عالميا، والمبني على نظام أندرويد 17، مؤكدة توسيع نطاق البرنامج التجريبي المفتوح ليشمل مزيدا من الأجهزة حتى نوفمبر 2026، على أن يبدأ الإطلاق الرسمي للنسخة المستقرة خلال أكتوبر الجاري، مع استهداف استكمال التحديثات بحلول مارس 2027.

وكانت هونر قد أتاحت الإصدار التجريبي لبعض المستخدمين بالفعل، فيما تستعد لتوسيع نطاق إتاحته تدريجيا عبر مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التابعة لعلاماتها المختلفة.

موعد وصول تحديث MagicOS 11 التجريبي

من المقرر أن يمتد طرح النسخة التجريبية المفتوحة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026، لتشمل الأجهزة التالية:

Honor Magic7
Honor Magic V5
Honor 600
Honor 600 Pro
Honor 200 Pro
Honor 400 Pro
Honor 400
Honor Magic7 Lite
Honor 600 Lite
Honor X9d
Honor X8d
Honor X7d
Honor X5c / X5c Plus
Honor X5d / X5d Plus
Honor X7c
Honor 200 Smart
Honor X7C 5G / X6b 5G
Honor Magic Pad4
Honor Magic Pad3

قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث MagicOS 11 المستقر


بحسب الجدول المعلن، يمتد طرح النسخة المستقرة من أكتوبر 2026 حتى مارس 2027، ويشمل عددا كبيرا من هواتف هونر وأجهزتها اللوحية، موزعة على عدة فئات، تضم القائمة هواتف وأجهزة السلسلة الرائدة التالية:

- سلسلة Honor Magic

Honor Magic V6
Honor Magic V5
Honor Magic V2 RSR
Honor Magic V2
Honor Magic V3
Honor Magic Pad4
Honor Magic Pad3
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Lite
Honor Magic7 Pro
Honor Magic7 RSR
Honor Magic7
Honor Magic7 Lite
Honor Magic6 RSR
Honor Magic6 Pro
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5

- سلسلة Honor الرقمية

Honor 600 Pro
Honor 600 Lite
Honor 600 Lite s
Honor 600
Honor 600S
Honor 600e
Honor 600 Elite
Honor 600 Smart
Honor 600 Smart 5G
Honor 200
Honor 200 Pro
Honor 200 Smart
Honor 400 Pro
Honor 400 Lite
Honor 400

- سلسلة Honor Pad

Honor Pad 20 Pro
Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition
Honor Pad 20
Honor Pad 20 Paperlike Edition


- سلسلة Honor X

Honor X9d
Honor X9c
Honor X9e Pro
Honor X9e s
Honor X7e Plus 5G
Honor X8d
Honor X8c
Honor X8c 5G
Honor X7d
Honor X7c
Honor X7c 5G
Honor X6b 5G
Honor X5d
Honor X5d Plus
Honor X5c
Honor X5c Plu

- أجهزة هونر الأخرى

Honor Turbo
Honor Play9S
Honor Play9T
Honor Play10A

متى يصل تحديث MagicOS 11 إلى هاتفك؟


لم تحدد هونر موعدا دقيقا لوصول التحديث إلى كل جهاز على حدة، إذ يقتصر الجدول المعلن على فترات زمنية عامة، ومن المتوقع أن تحصل بعض الهواتف الرائدة الحديثة، مثل Honor Magic V6، على التحديث خلال أكتوبر، مع انضمام مزيد من أجهزة سلسلة Magic خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، يرجح أن يبدأ وصول التحديث إلى مزيد من هواتف سلسلة هونر الرقمية والأجهزة اللوحية خلال نوفمبر، بينما قد تنتظر بعض هواتف سلسلة X حتى أواخر العام الجاري أو مطلع 2027.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بجدول الطرح التدريجي، إذ قد تختلف مواعيد وصول التحديث الفعلية بحسب طراز الجهاز والمنطقة، إلى أن تعلن هونر مواعيد أكثر تحديدا لكل سوق.

تحديث MagicOS 11 هواتف هونر موعد إطلاق MagicOS 11 هونر

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