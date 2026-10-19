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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تفاجئ الأسواق مجدداً بهاتف Poco اقتصادي جديد بمواصفات قوية

شاومي تفاجئ الأسواق مجدداً بهاتف Poco اقتصادي جديد بمواصفات قوية
شاومي تفاجئ الأسواق مجدداً بهاتف Poco اقتصادي جديد بمواصفات قوية
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي الصينية رسمياً أحدث مفاجآتها في سوق الهواتف الذكية الذكية، حيث طرحت هاتفاً جديداً ينضم إلى فئة الهواتف الاقتصادية من سلسلتها الشهيرة Poco.

يأتي  الهاتف الجديد مستهدفاً الأسواق الناشئة والمتعددة في أوروبا وأجزاء من جنوب شرق آسيا، ليعيد تعريف مفهوم "القيمة مقابل السعر" من خلال تقديم مواصفات متطورة ومطلوبة بشدة بأسعار تنافسية تناسب القوة الشرائية العريضة.


شاشة سلسة وبطارية تكسر القيود
 

عى الجانب الآخر ترتكز استراتيجية شاومي في هذا الإصدار الجديد المتمثل في طرازات مثل Poco C95 Pro وPoco C8 على القيام بتلبية رغبات المستخدمين الأساسية؛ حيث يضم الهاتف شاشة عملاقة تدعم معدل تحديث مرتفعاً يصل إلى 120 هرتز وقد يضمن هذا التردد  تجربة بصرية فائقة السلاسة أثناء التصفح، والتنقل بين التطبيقات، وممارسة الألعاب، وهو أمر قد كان يقتصر سابقاً على سسلة الهواتف الأغلى سعراً.


أما نقطة الجذب الأبرز فكانت البطارية الضخمة والتي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، والمصممة لتنهي تماماً "قلق نفاد الشحن" لدى المستخدمين؛ إذ تتيح البطارية تشغيل الهاتف لفترات طويلة تصل إلى أيام من الاستخدام المعتدل، أو نحو 22 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.


عتاد قوي وتصوير ذكي


لم تغفل شاومي جانب الأداء؛ فالهاتف يأتي مدعوماً بمعالجات اقتصادية متطورة توفر أداءً مستقراً في المهام اليومية. كما يتيح خيارات تخزين مرنة تصل إلى 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 8 جيجابايت، مما يمنحه كفاءة عالية في التبديل بين التطبيقات. 

على مستوى التصوير، قد تم تزويد الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل تعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور واضحة وتوثيق اللحظات بدقة ممتازة.

تصميم عصري

يأتي الهاتف بتصميم عصري ونحيف، وحماية معززة ضد رذاذ الماء والغبار. وبفضل هذا المزيج، تؤكد شاومي وعلامتها الفرعية Poco هيمنتها على الفئة الاقتصادية، واعدةً المستخدمين بتجربة ترفيهية وعملية متكاملة دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة

الهواتف الاقتصادية شركة شاومي شركة شاومي الصينية المهام اليومية الشحن السريع تشغيل الهاتف

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