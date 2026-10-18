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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الألعاب وصل .. إطلاق هاتف ريد ماجيك 12 برو بلس ببطارية عملاقة وتبريد سائل

ريد ماجيك 12 برو بلس
ريد ماجيك 12 برو بلس
احمد الشريف

أعلنت شركة "ريد ماجيك" رسميًا عن إطلاق أحدث وأقوى هواتفها المخصصة لعشاق الألعاب، وهو هاتف "ريد ماجيك 12 برو بلس"، والذي يأتي بمواصفات خرافية تتفوق على العديد من الأجهزة المنافسة في الأسواق.

طاقة لا تنتهي وشحن في دقائق

وبحسب تقارير الإطلاق العالمية، فإن أكبر مفاجأة في هذا الهاتف هي البطارية الجبارة التي يأتي بها، حيث تم تزويده ببطارية ضخمة جداً تبلغ سعتها 8400 مللي أمبير. 

ويعني هذا الرقم المرعب ببساطة أنك تستطيع اللعب لساعات طويلة جداً أو تصفح الإنترنت لأيام متواصلة دون الحاجة للبحث عن شاحن. 

وإذا فرغت البطارية، لن تنتظر طويلاً، فالهاتف يدعم تقنية الشحن السريع جداً لتعبئة هذه البطارية العملاقة في وقت قياسي لتعود للعب فوراً.

ثلاجة صغيرة داخل هاتفك

وأوضحت التقارير أن الشركة حلت المشكلة الأكبر التي تواجه اللاعبين وهي سخونة الجهاز أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، حيث زودت الهاتف بنظام "تبريد سائل" متطور للغاية. 

يعمل هذا النظام كجهاز تكييف صغير ومدمج داخل الهاتف، ويقوم بامتصاص الحرارة الناتجة عن المعالج وطردها للخارج بسرعة. 

وبفضل هذه التقنية، سيحافظ الهاتف على برودته وسرعته مهما طالت مدة اللعب، ولن تعاني من أي "تهنيج" أو سقوط مفاجئ في إطارات الشاشة المزعج أثناء المعارك الحساسة.

أداء خارق يكتسح المنافسين

ولضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة، يعتمد الهاتف على أحدث العقول الإلكترونية (المعالجات) المتوفرة في السوق، مع مساحات واسعة من الذاكرة العشوائية لتشغيل أثقل الألعاب بلمح البصر. 

كما يأتي بشاشة عالية الدقة وسريعة الاستجابة، تبرز أدق تفاصيل الألعاب بألوان زاهية لتريح عينيك. 

ليمثل هذا الجهاز، بتصميمه الجريء والمخصص للألعاب، خياراً مثالياً لمن يبحث عن الأداء الأقصى دون تنازلات.

ريد ماجيك 12 برو بلس ريد ماجيك الألعاب عشاق الألعاب الإلكترونية

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