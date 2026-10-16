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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الألعاب.. إطلاق هاتف «ريد ماجيك 12 برو بلس» ببطارية عملاقة وتبريد سائل

ريد ماجيك 12 برو بلس
ريد ماجيك 12 برو بلس
احمد الشريف

كشفت شركة "ريد ماجيك" رسميًا عن إطلاق وحش الألعاب الجديد "ريد ماجيك 12 برو بلس"، والذي يأتي بمواصفات تقنية مرعبة وبطارية ضخمة تضعه على قمة الهواتف الذكية في الأسواق.

بطارية لا تنتهي وشحن صاروخي

وبحسب تقرير نشره موقع "جيزمو تشاينا" التقني، يتميز الهاتف الجديد ببطارية خرافية تبلغ سعتها 8400 مللي أمبير في الساعة. 

ويعني هذا الرقم الضخم ببساطة أنك تستطيع اللعب وتصفح الإنترنت لعدة أيام متواصلة دون الحاجة للبحث عن شاحن. 

وإذا فرغت البطارية، يدعم الهاتف تقنية الشحن السلكي السريع جداً بقوة 120 وات، مما يعيد بطاريتك للامتلاء في دقائق معدودة، إلى جانب الشحن اللاسلكي السريع بقوة 80 وات.

تبريد سائل ينهي مشكلة السخونة

وأوضح التقرير أن الشركة أوجدت حلاً سحرياً لمشكلة سخونة الهواتف أثناء اللعب، بتزويد الجهاز بنظام "تبريد سائل" متطور. 

ويعمل هذا النظام كجهاز تكييف صغير ومدمج، حيث يستخدم سوائل معدنية خاصة ومروحة نشطة لامتصاص الحرارة وطردها للخارج فوراً. 

وبفضل هذه التقنية الذكية، سيبقى هاتفك بارداً تماماً ومستقراً حتى لو كنت تشغل ألعاباً ثقيلة لساعات طويلة، ولن تعاني من بطء الشاشة أو توقف الجهاز المزعج.

عقل خارق وشاشة تريح العين

ولضمان سرعة لا تقارن، يعتمد الهاتف على أحدث وأقوى عقل إلكتروني (معالج) من شركة كوالكوم، وهو "سناب دراجون 8 إيليت إكستريم". 

ويعمل هذا المعالج مع ذاكرة عشوائية ضخمة تصل إلى 24 جيجابايت، لتشغيل أي برنامج بلمح البصر. 

ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.85 بوصة، تتميز بسرعة تحديث تبلغ 185 هرتز، مما يجعل حركة الصور سريعة وناعمة جداً لتريح عينيك، مع قوة إضاءة هائلة تصل إلى 5000 شمعة لترى بوضوح تحت الشمس.

كاميرا خفية وتصميم مخصص للألعاب

ولم تبخل الشركة على محبي التصوير، فالهاتف يضم كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور فائقة الدقة. 

أما المفاجأة فهي الكاميرا الأمامية التي تم إخفاؤها تماماً تحت الشاشة، لتستمتع بشاشة كاملة بدون أي ثقب يقطع متعة المشاهدة. 

كما أضافت الشركة أزراراً جانبية مخصصة للتحكم في الألعاب بدقة عالية، ومنفذاً تقليدياً للسماعات السلكية بناءً على طلب اللاعبين.

إصدار ذهبي وحماية من الماء

وإلى جانب النسخ العادية، كشفت الشركة عن إصدار خاص ومحدود يحمل اسم "جولدن ساجا"، والذي يأتي بتصميم فاخر ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. 

كما حرصت الشركة على حماية هذا الجهاز الثمين من الحوادث اليومية، حيث زودته بمعيار حماية عالٍ ضد الماء، مما يجعله قادراً على تحمل الغمر بالماء دون أن يتلف. 

ويدعم الهاتف أيضاً أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي "واي فاي 7"، لضمان سرعة إنترنت صاروخية وبدون تقطيع.

ريد ماجيك 12 برو بلس ريد ماجيك وحش الألعاب الألعاب الهواتف الذكية

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