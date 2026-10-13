الكشف عن تصميم iQOO Neo 12 بمواصفات مرعبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة iQOO عن لمحة أقرب لهاتفها الذكي الجديد Neo 12 قبل إطلاقه المتوقع. وتركز أحدث الإعلانات التشويقية على تصميم واجهة الجهاز وتقنية شاشته، كما تسلط الضوء على جهود الشركة لتحسين أداء الشاشة دون زيادة استهلاك الطاقة.



شاشة iQOO Neo 12



يكشف الملصق الترويجي الأول عن التصميم الأمامي لهاتف iQOO Neo 12 ، حيث يظهر شاشة مسطحة بإطارات فائقة النحافة وكاميرا أمامية مثقوبة في المنتصف. ويؤكد ملصقان إضافيان على الإمكانيات الرئيسية للشاشة، بما في ذلك دقة 2K ومعدل التحديث العالي بشكل استثنائي الذي يبلغ 185 هرتز. كما تسلط الإعلانات التشويقية الضوء على تحسينات في السطوع وجودة العرض مع تقليل استهلاك الطاقة.

في الأسبوع الماضي، ادّعى مُسرّب المعلومات "ديجيتال تشات ستيشن" أن الهاتف سيحتوي على شاشة Visionox من الجيل التالي، باستخدام تقنية pTSF المُضيئة من الجيل الرابع للشركة. ويُقال إن هذه التقنية مُصممة لتحسين الكفاءة والأداء البصري وعمر الشاشة. وقد أكدت iQOO الآن دقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتز من خلال منشوراتها التشويقية الرسمية على منصة Weibo، مما يُعزز الادعاءات السابقة حول الشاشة.



كشفت شركة iQOO عن تفاصيل أخرى عديدة من خلال إعلانات تشويقية سابقة. وقد تأكد أن هاتف Neo 12 سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، بالإضافة إلى شريحة Q3 المخصصة للألعاب. وتشير المواد الترويجية أيضاً إلى بطارية بسعة 9000 مللي أمبير، بينما تشير شهادة 3C إلى دعمه للشحن السريع بقوة 100 واط .

من المتوقع أن يضم الهاتف الذكي مروحة تبريد مدمجة مع نظام تبريد نشط بتقنية Ice Dome وقنوات تهوية مُعاد تصميمها لتحسين تبديد الحرارة أثناء اللعب. كما كشفت قائمة Geekbench عن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ونظام Android 17، مع احتمال وجود واجهة OriginOS 7 مُثبتة عليه. مع ذلك، لم يتم تأكيد هذه التفاصيل رسميًا، ولا يزال سعر الهاتف وتاريخ إطلاقه غير معروفين.