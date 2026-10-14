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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الجيمز.. إليك موعد إطلاق لعبة GTA 6

لمحبي الجيمز .. إليك موعد إطلاق لعبة GTA 6
لمحبي الجيمز .. إليك موعد إطلاق لعبة GTA 6
لمياء الياسين

أثارت تسريبات جديدة نشرتها منصة GamesBeat موجة عارمة من الحماس والجدل في أوساط مجتمع لاعبي الحاسب الشخصي، بعد الكشف عن الموعد المستهدف لإطلاق النسخة المنتظرة من لعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6) على المنصة، مشيرًا إلى أن روكستار غيمز (Rockstar Games) تخطط لإصدارها في الربع الأول من عام 2027.

وتأتي هذه الأنباء الصادمة بالتزامن مع اقتراب الموعد الرسمي المؤكد لإطلاق اللعبة على أجهزة الجيل الحالي من منصات الألعاب (PlayStation 5 و Xbox Series X|S) والمقرر في 19 نوفمبر 2026.

نافذة زمنية غير مسبوقة

وفقًا لتقرير GamesBeat الذي استند إلى أربعة مصادر مطلعة داخل قطاع صناعة الألعاب، فإن الفجوة الزمنية بين إطلاق نسخة منصات الألعاب والحاسب الشخصي لن تتعدى بضعة أشهر. 

إذا صحت هذه الأنباء، فإنها ستمثل تحولاً تاريخيًا في سياسة شركة روكستار؛ إذ اعتاد اللاعبون على الانتظار لفترات طويلة تتراوح بين عام وعامين للحصول على نسخ الحاسب من ألعاب الاستوديو الكبرى، مثل GTA V وRed Dead Redemption 2.

تشكيك مالي وتحليلي

رغم حالة التفاؤل التي سادت مجتمع اللاعبين، أبدى عدد من المحللين الماليين وخبراء قطاع الألعاب شكوكًا قوية حول دقة هذه النافذة الزمنية (الربع الأول من 2027). وتستند هذه الشكوك إلى عاملين رئيسيين:

على الجانب الآخر، لا تظهر التقارير المالية والتوقعات المستقبلية المعلنة للشركة الأم Take-Two Interactive أي قفزات ضخمة في الإيرادات موازية لإطلاق نسخة الحاسب من لعبة بحجم GTA 6 خلال الربع الأول من 2027.

لمحبي الجيمز .. إليك موعد إطلاق لعبة GTA 6

من جانبها، تلتزم شركة Rockstar Games والشركة الأم Take-Two الصمت المطبق، حيث رفضت المنصات الرسمية التعليق بالنفي أو التأكيد على هذه التسريبات وهل تنجح روكستار في كسر تقاليدها الطويلة وإبهار لاعبي الحاسب بإصدار سريع وسلس.

الحاسب الشخصي التوقعات المستقبلية خبراء قطاع الألعاب التقارير المالية أجهزة الجيل الحالي

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