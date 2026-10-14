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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات خيالية في حجم صغير .. "CHUWI" تطلق كمبيوتر UniBox بإمكانيات جبارة

UniBox
UniBox
احمد الشريف

تستعد شركة "CHUWI" لإحداث ثورة في عالم الحواسيب الصغيرة، بعدما كشفت عن جهازها الجديد "UniBox AI495 Pro" الذي يقدم إمكانيات غير مسبوقة تجعله محطة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي.

عقل مدبر وذاكرة عملاقة

وبحسب تقرير نشره موقع "تومز هاردوير" التقني، يعتمد هذا الجهاز المذهل على معالج قوي جدًا من إنتاج شركة "AMD"، يعرف باسم "Ryzen AI Max+ PRO 495". 

ويضم هذا المعالج 16 نواة، تعمل معًا كفريق عمل متناغم لإنجاز المهام المتعددة بسرعة فائقة تصل إلى 5.2 جيجاهرتز. 

ولضمان عدم وجود أي بطء أثناء العمل، زودت الشركة الجهاز بذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 192 جيجابايت من نوع "LPDDR5x-8533"، يمكن تخصيص 160 جيجابايت منها كذاكرة فيديو (VRAM) لخدمة الرسوميات وتشغيل الألعاب وبرامج التصميم الثقيلة بمنتهى السلاسة.

رسوميات مبهرة وقدرات تخزين

أما بالنسبة للصورة، فيأتي الكمبيوتر بشريحة رسوميات مدمجة من نوع "AMD Radeon 8065S" المبنية على معمارية "RDNA 3.5". 

و تضمن لك هذه الشريحة رؤية تفاصيل دقيقة وألوان زاهية بسرعة 3000 ميجاهرتز. 

ولم تنس الشركة مساحة الحفظ، حيث وفرت سعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت من نوع "SSD"، مع إمكانية إضافة 3 شرائح تخزين إضافية فائقة السرعة، لتتمكن من حفظ كل ملفاتك ومشاريعك الضخمة بكل راحة.

نظام ذكي وطاقة مستقرة

ويحمل الجهاز قدرات مذهلة في الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه معالجة البيانات بسرعة تصل إلى 131 "TOPS"، وهي وحدة قياس تعكس سرعة الجهاز في فهم الأوامر الذكية وتنفيذها محليًا دون الحاجة للإنترنت. 

كما يضم وحدة معالجة عصبية (NPU) مخصصة للذكاء الاصطناعي بقوة 55 "TOPS". 

ويعمل كل هذا العتاد القوي بنظام تشغيل "Windows 11 Pro" الاحترافي، ولتشغيل هذه الإمكانيات بأمان، يأتي الجهاز مع محول طاقة قوي بقدرة 240 وات.

حجم صغير واتصال فائق

ورغم كل هذه القدرات، يأتي الجهاز بتصميم صغير جدًا لا يتجاوز حجمه 2.9 لتر تقريبًا، مما يسهل وضعه على أي مكتب. 

ويدعم الكمبيوتر أحدث وسائل الاتصال اللاسلكي مثل "Wi-Fi 7" و"Bluetooth 5.4".

كما يضم منافذ حديثة ومنافذ مزدوجة لشبكة الإنترنت السلكية "10G Ethernet" لضمان استقرار الاتصال طوال الوقت.

AMD SSD Chuwi عالم الحواسيب UniBox AI495 Pro Windows 11 Pro Wi Fi 7 Bluetooth Radeon 8065S Ryzen AI Max Pro 495

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