«Framework» تفتح باب الحجز المسبق لكمبيوترها المكتبي الخارق بمعالج AMD الجديد

حددت شركة «Framework» موعد فتح باب الحجز المسبق لجهازها المكتبي المصغر الجديد الأربعاء 30 سبتمبر.

ويأتي الكمبيوتر المدمج الجديد مزوداً بمعالج الذكاء الاصطناعي القوي «Ryzen AI Max+ Pro 495» من «AMD».

ترقية قوية لمعالجة الذكاء الاصطناعي

كشفت الشركة التفاصيل عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، وفقاً لتقرير نشره موقع TechPowerUp التقني.

وتستهدف النسخة الجديدة تقديم طفرة في الأداء، خاصة مع رفع سعة الذاكرة العشوائية لأرقام غير مسبوقة.

ويتيح الجهاز ذاكرة رام فائقة السرعة تصل سعتها إلى 192 جيجابايت لتشغيل أصعب المهام البرمجية.

ويتفوق هذا الطراز الجديد بوضوح على الجيل الحالي الذي كانت تتوقف ذاكرته عند 128 جيجابايت فقط.

تصميم مدمج يحافظ على سهولة

حافظت الشركة على تصميم الصندوق الخارجي واللوحة الرئيسية كما هي دون أي تغييرات إضافية.

وتسمح هذه الخطوة للمستخدمين الحاليين بتحديث أجهزتهم بسهولة تامة وتكلفة أقل دون شراء صندوق جديد.

كما يعتمد الجهاز الصغير على مزود طاقة قياسي يسهل استبداله مع منفذ مخصص لكروت الشبكات السريعة.

ووفرت الشركة خيارات تبريد متعددة عبر مراوح احترافية من شركتي «Noctua» و«Cooler Master» الشهيرتين.

خيارات مرنة لأنظمة التشغيل

تطرح الشركة النسخ الجاهزة للمستخدمين مع خيارين لنظام التشغيل، إما «ويندوز 11» أو نظام «فيدورا» التابع للينكس.

ولم تعلن الشركة بعد عن السعر الرسمي للجهاز الجديد، لكن التوقعات ترجح أن يكون أعلى من الجيل السابق.