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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لـ الجيمرز.. ارتفاع قياسي جديد في أسعار كروت الشاشة عالميا

جيمرز
جيمرز
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية أن شركتي إنفيديا و AMD تستعدان لرفع أسعار كروت الشاشة الخاصة بهما مجددًا، وسط استمرار أزمة أسعار ذاكرة VRAM العالمية التي تدفع تكلفة المعالجات الرسومية إلى مستويات غير مسبوقة.

إنفيديا تخطط لرفع أسعار الفئتين Founders وAIB

أشارت تقارير صادرة عن مصدر تقني تايواني يُدعى BenchLife، خلال الأسبوع الماضي، إلى أن إنفيديا تقترح جولة جديدة من رفع أسعار كروت الشاشة، تشمل نسخ "Founders Editions" التي تصنعها الشركة نفسها، وكذلك كروت شركائها المصنّعين (AIB). 

وبما أن إنفيديا تبيع معالجاتها الرسومية وذاكرة VRAM كحزمة واحدة، فإن شركات AIB لا تملك خيارًا سوى تحمّل التكاليف المرتفعة، التي تنتقل بدورها إلى المستهلكين.

الزيادات تطال ذاكرة GDDR7 وGDDR6 وتؤثر على AMD أيضًا

أوضح مصدر BenchLife أن الزيادات في التكلفة ستطال وحدات ذاكرة GDDR7 المستخدمة في سلسلة RTX 50، إلى جانب ذاكرة GDDR6 الأقدم. 

ورغم أن إنفيديا أوقفت، بحسب التقارير، إنتاج كروت سلسلة RTX 40 القديمة، فإن ارتفاع أسعار الذاكرة قد يؤثر أيضًا على كروت شاشة أخرى، إذ تعتمد AMD على ذاكرة GDDR6 في تشغيل كروت سلسلة Radeon RX 90.

ترقّب لرفع أسعار AMD خلال أغسطس

تداولت تكهنات مصدرها منصة WeChat عبر حساب يُدعى "Board Channels"، ونقلها موقع VideoCardz، أن AMD أجّلت رفع أسعارها إلى حين إجراء إنفيديا تعديلات مماثلة على أسعار شركاء AIB الخاصة بها. 

وتوقعت التكهنات نفسها أن تشهد أسعار كروت AMD ارتفاعًا خلال شهر أغسطس بما يتماشى مع أسعار كروت إنفيديا. وتواصل موقع Gizmodo مع AMD للتعليق على الأمر، على أن يحدّث تقريره في حال ورود رد.

كروت AMD حافظت حتى الآن على أسعار أقرب لعام 2025

حافظت كروت شاشة AMD مثل Radeon RX 9060 XT وRX 9070 وRX 9070 XT على أسعار أقرب إلى مستويات عام 2025، ويعود ذلك جزئيًا إلى اعتمادها على النوع الأقدم من ذاكرة VRAM. 

ورغم سعي AMD إلى تقديم أسعار أقل من إنفيديا، فإنها شعرت أيضًا بضغط أزمة الذاكرة، ما دفعها لإطلاق كارت AMD Radeon RX 9070 GRE في الولايات المتحدة بذاكرة VRAM سعة 12 جيجابايت فقط، بدلًا من 16 جيجابايت المعتمدة في باقي كروت فئته.

AMD كانت وعدت بإبقاء الأسعار منخفضة

كانت قيادة AMD قد وعدت سابقًا بمحاولة إبقاء أسعار كروت الشاشة منخفضة، إلا أن الشركة، مثل منافساتها، لا تستطيع مواجهة الارتفاع المتصاعد في أسعار الذاكرة الناتج عن الطلب المتزايد من مراكز البيانات العملاقة العاملة في الذكاء الاصطناعي. 

وكانت AMD قد عرضت في الأسبوع الماضي معالجاتها الجديدة المخصصة لمراكز البيانات، ضمن منظومة تحمل اسم Helios، والتي تهدف لمنافسة معالجات Grace Blackwell وVera Rubin الخاصة بإنفيديا للذكاء الاصطناعي.

تجنّبت كبرى شركات كروت الشاشة الإشارة إلى إصدارات منتصف الجيل المحدّثة بسبب ارتفاع الأسعار المستمر، إذ أبقت إنفيديا الغطاء على كروت سلسلة RTX 50 من فئة "Super"، وقد لا تظهر هذه الكروت قبل عام 2027.

أسعار كروت RTX 50 ارتفعت بشكل كبير عن سعر الإطلاق

سجّلت كروت سلسلة RTX 50، خصوصًا تلك المزوّدة بذاكرة 16 جيجابايت أو أكثر، ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بأسعارها عند الإطلاق. 

فقد طُرح كارت Nvidia GeForce RTX 5070 Ti بسعر استرشادي بلغ 750 دولارًا، ليصل سعره حاليًا إلى 1100 دولار أو أكثر، حتى مع احتساب العروض والتخفيضات. في المقابل، يُباع كارت RX 9070 XT المنافس بسعر يقترب من 800 دولار، وهو أيضًا أعلى من سعر إطلاقه الأولي.

أما كارت Nvidia GeForce RTX 5090 من الفئة العليا، فيصل سعره إلى 4300 دولار أو أكثر.

إنفيديا AMD RTX 50 RTX 40

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