بعمر 19 عامًا.. شاب يجمع 11 مليون دولار لابتكار كمبيوتر للذكاء الاصطناعي

نجح شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في جمع تمويل مالي ضخم بقيمة 11 مليون دولار، بهدف تطوير جهاز كمبيوتر جديد ومختلف، مخصص بالكامل لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي الشخصية.

جهاز مخصص لعقلك الرقمي

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني، أسس هذا الشاب شركة ناشئة تحمل اسم "جوست" (Ghost)، لطرح جهاز كمبيوتر متطور يبلغ سعره 3499 دولارًا.

وعلى عكس الحواسيب العادية التي نستخدمها في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الأفلام، صُمم هذا الجهاز بقطع داخلية فائقة القوة ليكون منزلًا مخصصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي.

وببساطة، سيعمل هذا الجهاز كعقل إلكتروني متكامل يرافقك دائمًا، وكأنك تمتلك مساعدًا شخصيًا شديد الذكاء يجلس على مكتبك طوال الوقت.

السرية والسرعة في صندوق واحد

وتعتمد الفكرة الأساسية لهذا المشروع المبتكر على نقل معالجة البيانات من "السحابة" (وهي أجهزة كمبيوتر عملاقة تابعة لشركات كبرى تخزن معلوماتك وتعالجها عبر الإنترنت) إلى جهازك الشخصي مباشرة.

يعني هذا التحول أن كل أسئلتك، وملفات عملك، ومحادثاتك اليومية مع المساعد الذكي ستبقى داخل غرفتك ولن تتسرب لأي جهة خارجية.

وتضمن هذه الخطوة سرية تامة لبياناتك الحساسة، وتجعل استجابة الجهاز أسرع بكثير؛ لأنه لن يحتاج للاتصال المستمر بشبكة الإنترنت للتفكير والرد على طلباتك.

ثقة المستثمرين في جيل الشباب

ورغم صغر سنه، تمكن مؤسس الشركة من إقناع كبار المستثمرين بقوة فكرته، ليحصد 11 مليون دولار للبدء في مراحل التصنيع الفعلي.

ويرى الخبراء أن هذا الدعم المليوني يعكس تغيرًا جذريًا في مستقبل التكنولوجيا؛ فالأسواق تدرك أن المستخدم سيحتاج قريبًا لأجهزة متخصصة قادرة على تحمل ضغط برامج الذكاء الاصطناعي الثقيلة، بدلًا من الاعتماد على الحواسيب التقليدية التي قد تضعف أو ترتفع حرارتها عند تشغيل هذه التقنيات المعقدة.