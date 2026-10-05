كشفت واقعة غريبة في الولايات المتحدة عن الجانب المظلم لبرامج الذكاء الاصطناعي، بعدما تسببت محادثة بسيطة مع روبوت "كلود" (Claude) في القبض على سيدة أمريكية وإيداعها السجن.

الذكاء الاصطناعي لا يكتم الأسرار

بدأت القصة عندما جلست السيدة للتحدث مع برنامج "كلود" الذكي، وهو روبوت دردشة يشبه "شات جي بي تي" ويستخدمه الملايين للإجابة على أسئلتهم اليومية.

وخلال الدردشة، استرسلت السيدة في الحديث وشاركت البرنامج تفاصيل حساسة وخطيرة تتعلق بارتكابها لبعض المخالفات القانونية، ظنًا منها أن المحادثة سرية تمامًا ولن يطلع عليها أحد.

المحادثة في يد الشرطة

ولكن ما لم تدركه السيدة هو أن الشركات المطورة لهذه البرامج تحتفظ بنسخ من المحادثات لتحسين أداء الأنظمة.

وعندما اكتشفت الشركة وجود اعترافات صريحة بجرائم خطيرة في سجلات الدردشة الخاصة بها، قررت فورًا إبلاغ السلطات الأمريكية لتجنب المساءلة القانونية.

وبناءً على هذه التفاصيل الدقيقة التي كتبتها السيدة بنفسها، تحركت الشرطة وألقت القبض عليها.

احذر مما تكتبه للشاشات

وتعتبر هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار حقيقي لكل من يستخدم برامج الذكاء الاصطناعي.

فالكثير من المستخدمين يتعاملون مع هذه الروبوتات كأصدقاء مقربين ويفضفضون لها بأسرارهم الشخصية والمهنية.

لكن الخبراء يؤكدون أن أي كلمة تكتبها أو سؤال تطرحه على هذه البرامج قد يتم تسجيله ومراجعته بواسطة أشخاص آخرين.

لذلك، ينصح المتخصصون دائمًا بعدم مشاركة أي معلومات حساسة، أو أرقام سرية، أو بيانات مالية مع أي مساعد ذكي لحماية خصوصيتك من الانتهاك.