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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زلزال تقني قادم من سامسونج .. Galaxy S27 Ultra بألوان جديدة ويستعين بالذكاء الاصطناعي

هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra
هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra
لمياء الياسين

تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا عالميًا نحو شركة سامسونج الكورية، التي تستعد لإحداث نقلة نوعية جديدة في سوق الهواتف الرائدة مع بداية عام 2027. ووفقًا لأحدث التسريبات الصادرة عن خبراء التقنية والمصادر الموثوقة، فإن هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra القادم لن يكتفي بترقية المواصفات التقليدية، بل سيعتمد على استراتيجية بصرية وميكانيكية تعيد تعريف الهوية التصميمية والذكية للسلسلة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra

في مقدمة التغييرات ، قررت سامسونج تجديد لوحة الألوان الخاصة بالهاتف  وتشير التقارير إلى أن الطراز القادم سيتوفر بأربعة ألوان أساسية في المتاجر وهي الأسود، الأبيض، الأزرق، بالإضافة إلى لون الوردي الفاتح البديل للون البنفسجي التقليدي فبينما ستحتفظ الشركة بلون بنفسجي حصري يتوفر فقط للشراء المباشر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ميزات هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra

أما القوة الحقيقية للهاتف فتكمن في عقله الذكي؛ حيث من المتوقع تزويد النسخ العالمية بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 كسرعة تفوق 5 جيجاهرتز، مع إصدارات أخرى تعتمد على معالج Exynos 2700. سيوفر هذا العتاد قفزة غير مسبوقة في معالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Galaxy AI). ولعل أبرز هذا الدمج التكنولوجي هو الكاميرا؛ حيث تشير التسريبات  إلى الاستغناء عن عدسة التقريب (3x) التقليدية، واستبدالها بنظام تقريب  يعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي، مما يمنح الصور جودة فائقة وتحكمًا ذكيًا في الإضاءة والألوان الطبيعية.
ولضمان تشغيل هذه التقنيات المعقدة، يدعم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5,700 مللي أمبير، تدار بنظام طاقة ذكي يطيل عمرها ويحسن سرعة الشحن، مما يجعل "S27 ألترا" يضع معيارًا جديدًا للمنافسة في العصر الرقمي القادم.

شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra الذكاء الاصطناعي بطارية ضخمة العصر الرقمي

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