لحماية أجزائك الداخلية: لماذا يجب فصل الكمبيوتر فوراً عند انقطاع الكهرباء؟

يعتقد الكثيرون منا أن الخطر الأكبر لانقطاع التيار الكهربائي قد يكمن في اللحظة التي تنطفئ فيها الشاشة وتتوقف كافة الأجهزة الكمبيوتر المحمول عن العمل. إلا أنه في المقابل تعد الحقيقة التقنية عكس ذلك تمامًا؛ فقد يكمن الخطر الحقيقي عند عودة الكهرباء، وليس عند انقطاعها.

طفرات الجهد:

تعد القاتل الصامت للدوائر الإلكترونيةعندما تعود شبكة الطاقة إلى العمل بعد انقطاع، يتدفق التيار بـاندفاع مفاجئ وضغط يفوق المعدلات الطبيعية الآمنة للأجهزة وهو ما يُعرف إلكترونيًا بطفرة الجهد أو الارتفاع المفاجئ في الجهد

إيقاف تشغيل الكمبيوتر وحده لا يكفي



تحتوي أجهزة الكمبيوتر الحديثة على العديد من المكونات الدقيقة والحساسة للغاية، مثل اللوحة الأم (Motherboard)، والمعالج (CPU)، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويعد هذا التدفق العنيف للطاقة كفيل بصهر الدوائر الدقيقة وإحداث أضرار في مزود الطاقة (PSU) قد تمتد لتدمير الكمبيوتر بالكامل. ولا يكفي هنا مجرد إيقاف تشغيل الجهاز من زر الطاقة؛ بل في المقابل فطالما أن السلك متصل بالمقبس، فإن الشحنات العالية ستجد طريقها إلى المكونات الداخلية.

لحماية جهازك بفعالية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

بمجرد انقطاع التيار، انزع سلك الطاقة الخاص بالكمبيوتر والشاشة وجهاز التوجيه (الراوتر) من القابس الجداري.

عند عودة التيار الكهربائي، لا تتسرع في توصيل الأجهزة. انتظر بضع دقائق حتى تستقر شدة الإضاءة والشبكة تمامًا

استخدام واقي زيادة التيار (Surge Protector) خط دفاع مميز. والأفضل من ذلك هو الاعتماد على أجهزة إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS) التي تمنحك وقتًا كافيًا وذلك لمحاولة لفظ ملفاتك وإغلاق جهازك بأمان