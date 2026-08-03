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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تشوي تطلق حاسوبًا مصغرًا بمعالج إنتيل من الفئة الأولية

تشوي
تشوي
احمد الشريف

أطلقت شركة تشوي (Chuwi) حاسوبًا مصغرًا جديدًا يحمل اسم LarkBox X 100U، يعمل بمعالج Intel Core 3 100U من الفئة الأولية، وذلك بسعر يبدأ من 439 دولارًا، وفقًا لما ذكره موقع Notebookcheck.

نسخة محدّثة من طراز 2023 بمعالج أحدث

يعد الحاسوب الجديد نسخة محدثة من طراز LarkBox X الذي أطلقته تشوي عام 2023، حيث كان يعمل حينها بمعالج Intel N100. 

ورغم أن معالج Core 3 100U أحدث من سابقه، أوضح الموقع أن الفارق في الأداء بينهما ليس كبيرًا، باعتبار Core 3 100U معالجًا من الفئة الأولية يناسب في الأغلب المهام اليومية.

معالج سداسي النواة يصل إلى 4.7 جيجاهرتز

يضم الحاسوب معالج Intel Core 3 100U السداسي النواة (نواتان بأداء عالٍ وأربع نوى بكفاءة عالية) بثمانية خيوط معالجة، بتردد يصل إلى 4.7 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسومات مدمج من فئة UHD بـ64 وحدة تنفيذ، وهو قادر بشكل محدود على تشغيل الألعاب دون أن يتمكن من تشغيل ألعاب الفئة العليا (AAA) بسلاسة.

16 جيجابايت رام ومنافذ اتصال متعددة

يأتي الحاسوب بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع DDR4، إلى جانب وحدة تخزين NVMe SSD عالية السرعة، ووحدة اتصال لاسلكي تدعم تقنيتي Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2. 

ويبلغ حجم الجهاز المدمج 127×127×49 مم، ويضم منفذ USB Type-C لنقل البيانات والفيديو والطاقة، وأربعة منافذ USB 3.2 Gen2، ومنفذ صوتي 3.5 مم، ومنفذي إيثرنت بسرعة جيجابت، إلى جانب منفذي HDMI 2.1 وDisplayPort 1.2 يتيحان توصيل ثلاث شاشات بدقة 4K وبمعدل تحديث 144 هرتز في آنٍ واحد.

ويعمل الجهاز بنظام ويندوز 11 برو، مع مزود طاقة خارجي بجهد 19 فولت، ومرفق معه قاعدة تثبيت VESA لتركيبه خلف شاشة أو تلفاز.

السعر والتوفر

أطلقت تشوي حاسوب LarkBox X 100U بسعر مخفّض قدره 439 دولارًا، مع إمكانية خصم 40 دولارًا إضافية حتى تاريخ 4 أغسطس الجاري عبر كوبون خصم يُطبَّق تلقائيًا عند إتمام الشراء من الموقع الرسمي للشركة.

تشوي Chuwi Intel N100

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