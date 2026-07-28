ثورة جديدة في عالم الألعاب المحمولة.. لينوفو تطلق Legion C700

بدأت شركة لينوفو بالترويج لجهاز Legion C700، وهو جهاز محمول جديد مصمم في الأساس لبث الألعاب بدلاً من الاعتماد على معالج قوي. ومن المتوقع الكشف عنه بالكامل الشهر المقبل.

يُبرز أحدث إعلان تشويقي تجربة بث فائقة السرعة بزمن استجابة منخفض للغاية يبلغ 10 مللي ثانية فقط، استنادًا إلى اختبارات معملية باستخدام حاسوب محمول Legion Y9000P مزود ببطاقة رسومات RTX 4060 يعمل بدقة 1080p/120 هرتز.

مواصفات جهاز Legion C700

وقد صمم جهاز Legion C700 ليتكامل بسلاسة مع قاعدة Legion Stream، مما يتيح إعداده بنقرة واحدة. كما يُمكنه بث الألعاب المخزنة على جهاز كمبيوتر متصل حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، ما يُضيف مرونةً قيّمة.

ومن المتوقع أن تُتيح الشراكة مع خدمة الألعاب السحابية START من Tencent للجهاز الوصول إلى مكتبة واسعة من الألعاب المُتاحة للبث، لا سيما في الأسواق التي تحظى فيها هذه الخدمة بشعبية واسعة.



لم تُعلن المواصفات الكاملة بعد، لكنّ الإعلانات التشويقية والتقارير السابقة تشير إلى تصميم خفيف الوزن (حوالي 556 جرامًا) وشاشة IPS بقياس 7.82 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مزودًا بأدوات تحكم حديثة مثل عصا التحكم TMR .

على عكس سلسلة Legion Go الأقوى ، المصممة لتشغيل ألعاب ويندوز محليًا، يتبع جهاز C700 نهجًا مختلفًا. فهو يعتمد على البنية التحتية السحابية والبث المُحسّن، ما يجعله غير مُحتاج إلى معالجات متطورة. وهذا يعني تكلفة أقل، وعمر بطارية أطول ، وجهازًا أخف وزنًا وأكثر برودة، مع الحفاظ على جودة صور فائقة الوضوح عند توصيله بجهاز كمبيوتر قوي أو خدمة سحابية.

ميزات جهاز Legion C700

أكدت لينوفو إطلاق الجهاز في أغسطس، ومن المتوقع الكشف عن المواصفات الكاملة والأسعار وتفاصيل التوفر حينها. وبفضل زمن الاستجابة الذي يبلغ 10 مللي ثانية، وبرنامج البث المخصص، ودعم قاعدة التوصيل، وتكامل منصة Tencent START، يبدو أنه سيكون من بين أجهزة الألعاب المحمولة السحابية الأكثر تركيزًا التي رأيناها حتى الآن.

ستتمحور الأسئلة الحقيقية حول مدى استقرار زمن الاستجابة في الاستخدام اليومي، وعمر البطارية ، وجودة الشاشة، وكفاءة الجهاز في التعامل مع البث السحابي والمحلي. بالنسبة لمن يرغب في الوصول إلى ألعاب الكمبيوتر المحمول دون حجم أو حرارة الأجهزة المحمولة التقليدية، قد يكون جهاز Legion C700 خيارًا جديدًا مثيرًا للاهتمام.