بسعر معقول.. لينوفو تطلق لوحة مفاتيح بميزات احترافية

أطلقت لينوفو لوحة مفاتيح سلكية جديدة بأسعار معقولة . يبلغ سعر Legion MK2 حوالي 99 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 14 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. وبهذا السعر، تُعتبر هذه اللوحة من ملحقات الأجهزة الأساسية، إلا أن لينوفو أضافت إليها بعض الميزات العملية التي تجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في لوحة مفاتيح واحدة للاستخدام اليومي في العمل المكتبي والألعاب الخفيفة.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن MK2



مواصفات جهاز لينوفو ليجن MK2



نظرًا لسعره البالغ 14 دولارًا، لا يستخدم جهاز Legion MK2 مفاتيح ميكانيكية حقيقية. بدلاً من ذلك، يعتمد على تصميم غشائي قامت لينوفو بضبطه لمحاكاة الاستجابة اللمسية للمفاتيح الميكانيكية البنية. والهدف هو توفير نقرة ملحوظة عند الضغط على المفتاح، مما يمنحك تأكيدًا ملموسًا لضغطاتك دون صوت النقر المزعج المصاحب للوحات مفاتيح الألعاب التقليدية.

ولجعلها مناسبة للألعاب، أضافت لينوفو تقنية منع التداخل (Anti-ghosting) لـ 19 مفتاحًا. تضمن هذه التقنية أنه في حال ضغطك على عدة مفاتيح في الوقت نفسه أثناء اللعب، ستسجل لوحة المفاتيح جميع هذه المدخلات بدقة بدلاً من تجاهلها.

تتميز لوحة المفاتيح بتصميم قياسي كامل الحجم يضم 104 مفتاحًا. وهي تحتفظ بلوحة الأرقام المخصصة وصف مفاتيح الوظائف القياسي. صُنعت أغطية المفاتيح من بلاستيك ABS القياسي، لكن لينوفو استخدمت تقنية النقش بالليزر لكتابة الأحرف. يبلغ وزن لوحة المفاتيح حوالي 800 جرام، وتتضمن أرجلًا قابلة للتعديل على مرحلتين في الأسفل لتغيير زاوية الكتابة.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن MK2



لأغراض جمالية، يتميز جهاز MK2 بعشرة تأثيرات إضاءة RGB موزعة على مناطق مختلفة، تشمل الإضاءة الثابتة، وقوس قزح متدفق، وموجة، وتنفس، وأنماط ديناميكية أخرى يمكن التبديل بينها باستخدام اختصارات مفاتيح الوظائف. كما يأتي مزودًا بمفاتيح اختصار مخصصة للوسائط المتعددة، مما يتيح الوصول السريع إلى عناصر التحكم مثل ضبط مستوى الصوت، وكتم الصوت، وتشغيل الوسائط، وتخطي المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الحالي.