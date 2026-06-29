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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تطلق فأرة ألعاب 55G مزودة بمستشعر PAW3950 المتقدم

مواصفات جهاز لينوفو بيلاتور GM104
مواصفات جهاز لينوفو بيلاتور GM104
لمياء الياسين

أطلقت لينوفو فأرة الألعاب اللاسلكية الجديدة Lecoo Bellator GM104، والتي تتميز بهيكل معدني. يبلغ سعرها 649 يوانًا (حوالي 95 دولارًا أمريكيًا)، وتركز على تصميم خفيف الوزن مع مستشعرات من الجيل الحالي وقدرات استجابة عالية.

مواصفات جهاز لينوفو بيلاتور GM104

يتميز الغلاف الخارجي للفأرة GM104 بتصميم هيكل خارجي مجوف مصنوع من سبيكة المغنيسيوم والألومنيوم المستخدمة في صناعة الطيران. يتيح هذا التصميم للفأرة وزنًا يبلغ 55 جرامًا مع الحفاظ على هيكل صلب. تبلغ أبعادها 116.77 × 59.32 × 38.31 ملم، مما يمنحها حجمًا صغيرًا نسبيًا يتناسب مع مختلف أساليب الإمساك. يهدف الوزن الخفيف إلى تقليل إجهاد اليد والمعصم أثناء الاستخدام المطول.
يعمل الماوس داخليًا بمستشعر بصري من نوع PixArt PAW3950. ويتميز بنطاق حساسية قابل للتعديل من 400 إلى 30000 نقطة في البوصة، وسرعة تتبع قصوى تبلغ 750 بوصة في الثانية، ويدعم تسارعًا يصل إلى 50G.


فأرة لينوفو بيلاتور GM104

قامت لينوفو أيضاً بتطبيق معدل استجابة يبلغ 8000 هرتز، يعمل عبر كلٍ من وصلة USB-C السلكية وجهاز الاستقبال اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز. يُترجم هذا المعدل إلى زمن استجابة يبلغ 0.125 مللي ثانية، وهو مصمم لتقليل تأخير الإدخال في الألعاب التنافسية مقارنةً بالفأرات القياسية ذات معدل الاستجابة 1000 هرتز.

يدعم الماوس GM104 ثلاثة أوضاع للاتصال: لاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز، وبلوتوث 5.2، واتصال سلكي عبر منفذ USB-C.

 يتيح وضع البلوتوث للمستخدمين إقران الماوس بما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد والتبديل بينها دون الحاجة إلى إعادة الإقران. أما الوضع السلكي فيتيح استخدام الماوس بشكل طبيعي أثناء شحن البطارية.

يعمل الجهاز ببطارية ليثيوم قابلة للشحن سعتها 300 مللي أمبير. ووفقًا لشركة لينوفو، يمكن أن تدوم البطارية لأكثر من 80 ساعة عند تفعيل وضع توفير الطاقة. يحتوي الجهاز على نظام حماية مدمج للدائرة الكهربائية ونظام تنظيم الجهد لإدارة الطاقة الخارجة والحفاظ على صحة البطارية. 

يستخدم الماوس مفاتيح ميكانيكية أسفل الأزرار الرئيسية، مصممة لتحمل 100 مليون ضغطة.
وفي أخبار ذات صلة، كشفت شركة Logitech مؤخرًا عن فأرة الألعاب G305 X Superlight ، والتي تتميز بمستشعر بدقة 44000 نقطة في البوصة ودعم معدل استطلاع يبلغ 8000 هرتز.

فأرة الألعاب اللاسلكية جهاز الاستقبال اللاسلكي منفذ USB C صحة البطارية وضع البلوتوث شحن البطارية

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