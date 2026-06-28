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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريدمي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هواتف ريدمي
هواتف ريدمي


من المتوقع أن تكشف شركة ريدمي عن سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 الشهر المقبل في الصين . ويُقال إن السلسلة ستضم ثلاثة طرازات: نوت 17، ونوت 17 برو، ونوت 17 برو ماكس. وقد كشف تسريب حديث عن التفاصيل الرئيسية لطرازي برو وبرو ماكس. والآن، كشف تسريب جديد، من المُسرّب إكسبيرينس مور، عن المواصفات الرئيسية لسلسلة نوت 17، بما في ذلك طراز نوت 17 القياسي.

المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi Note 17

بحسب المُسرّب، سيأتي الطراز القياسي بشاشة OLED مسطحة قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K. وسيحتوي على معالج Snapdragon 6s من الجيل الرابع . ورغم عدم توفر معلومات عن سعة البطارية، يُقال إنها تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط. كما يُشاع أنها ستضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي طراز Pro بشاشة مسطحة بدقة 1.5K، لكن لم يُذكر حجم الشاشة في التسريب. وسيعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 5 الجديد كلياً وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير.

سيحتوي الإصدار الاحترافي أيضاً على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل. وتشير التسريبات أيضاً إلى ميزات أخرى، مثل مكبرات صوت مزدوجة وهيكل مقاوم للماء بالكامل.

المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi Note 17 Pro Max


أما عن حجم الشاشة فلم تذكر التسريبات حجم الشاشة لكنها من المتوقع أن تأتي بشاشة مسطحة تدعم دقة 1.5K. ومعالج Dimensity 7500 الذي أُعلن عنه مؤخراً .

من أبرز مميزات هذا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 10100 مللي أمبير. أما بالنسبة للتصوير، فهو مزود بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. كما يتميز بمكبري صوت وهيكل مقاوم للماء تمامًا.

هواتف ريدمي هواتف ريدمي نوت 17 سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 الجيل الرابع شاشة OLED كاميرا أساسية

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