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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Redmi K90 Ultra.. تسريبات تكشف عن هاتف شاومي المرتقب

Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة لعام 2026 عن اقتراب شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية من إطلاق وحش الألعاب الجديد "Redmi K90 Ultra".

وأماطت التقارير الفنية اللثام عن قائمة المواصفات العتادية للهاتف المنتظر، مؤكدة أن الشركة وضعت خطة هندسية طموحة لدمج أقوى معالجات الرسوميات المعاصرة مع بطارية عملاقة غير مسبوقة، مستهدفة تسييل تجربة الألعاب الثقيلة وصناعة المحتوى، وتقديم معايير أداء استثنائية تفوق التوقعات المنافسة بالأسواق العالمية والمحلية.

معالج رسومي رائد وتجربة بصرية فائقة 

تستهدف المعمارية التقنية لهاتف "Redmi K90 Ultra" سحق التباطؤ الواجهي وتوفير أعلى معدل إطارات ممكن في الألعاب المعقدة.

وتمنح التسريبات الصادرة لعام 2026 دلالات قاطعة على تزويد الهاتف بأحدث شرائح المعالجة فائقة النضج والمصنعة بدقة متناهية الصغر، بالتكامل مع شاشة عرض مصقولة من نوع "OLED" تدعم معدل تحديث ديناميكي فائق السرعة، مما يضمن أتمتة سلاسة الحركات الرسومية بنسبة استقرار واستجابة بلغت 100% دون رصد أي تقطيع بصري مباغت.

بطارية ضخمة الكثافة وبروتوكولات ذكية 

تمنح شاومي إصدارها النخبوي القادم طاقة تشغيلية خرافية عبر بطارية عملاقة تتيح البقاء لفترات ممتدة من الاستخدام الشاق خارج مظلة الشحن؛ وحرص مهندسو الأكواد على حقن واجهة التشغيل بخوارزميات ذكاء اصطناعي تتولى أتمتة فرز الجهد وتوزيع الأحمال الحسابية في أجزاء من الثانية صامتاً، مما يحمي القطع الفنية الداخلية واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون خلايا الكربون كيميائياً وفنياً ضد النزيف الحراري أثناء الشحن فائق السرعة.

انفراجة ترفيهية ممتازة يترقبها قطاع التجزئة 

تفتح الكواليس الإنتاجية المحدثة لعملاق التكنولوجيا الصيني آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن هاتف "Redmi K90 Ultra" يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يحتاجه الجيمرز، وفئات الشباب المستقلين، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على قوة عتاد الهواتف لإنجاز مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد تشغيلي، وسط ترقب واسع لطرحه بأسعار تنافسية.

يبرهن الظهور الوشيك لهاتف "Redmi K90 Ultra" بمواصفاته الخارقة لعام 2026 على أن حسم الريادة في فضاء الهواتف الذكية غادر فخخ التغييرات التجميلية البسيطة ليرتكز في عمق صقل العتاد الصلب وصيانة استقرار السوفت وير لتسهيل وصيانة الوظائف البشرية والترفيهية المستدامة؛ ومع بدء العد التنازلي للمؤتمر الرسمي، يستعد قطاع الاتصالات لقفزة أدائية جديدة تؤكد أن التوازن بين متانة الهيكل وقوة الطاقة هو خط الدفاع الأول لحفظ نفوذ شاومي الاستراتيجي عالمياً ومحلياً.

Xiaomi شاومي Redmi K90 Ultra OLED

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