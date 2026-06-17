ثورة في عالم الهواتف.. كل ما تريد معرفته عن تسريبات Xiaomi 18 Pro المنتظر



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة، يمكنك التفكير في هاتف Xiaomi 18، والمتوقع أن يصل في وقت مبكر من شهر سبتمبر من هذا العام.

وكشف موقع Digital Chat Station، أن شركة شاومي ستغير ترتيب إصداراتها المعتاد هذه المرة، وبدلاً من إطلاق الطرازين العادي والاحترافي معًا، ستطرح شاومي سلسلة Xiaomi 18 Pro ذات المواصفات الأعلى أولًا في سبتمبر، على أن يتبعها الطراز العادي Xiaomi 18 بعد ذلك بفترة وجيزة.



إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18

ولن تكون الفجوة بين الإطلاقين كبيرة فمن المتوقع أن تُطلق آبل هاتف آيفون 18 برو في سبتمبر،

وتشير الشائعات إلى أن الشركة تخطط أيضًا لاستخدام اللون الأحمر المميز المتوقع لسلسلة آيفون 18.

إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18

ويعد الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن سلسلة هواتف Xiaomi 18 يُقال إنها أغلى بكثير من سابقاتها. وهذا ليس تحركًا خاصًا بشركة Xiaomi وحدها، بل إن ارتفاع التكاليف في سلسلة التوريد يدفع الأسعار إلى الارتفاع لدى جميع العلامات التجارية الكبرى تقريبًا التي تعمل بنظام Android، وليس Xiaomi فقط.

وعلّق لي جون، مؤسس شركة شاومي، على مشكلة الذاكرة. وقال إن الارتفاع الحالي في أسعار الذاكرة حاد، ومن المرجح أن تستمر أسعار التوريد في الارتفاع خلال العامين المقبلين.

أما من ناحية الأجهزة، فستكون سلسلة هواتف Xiaomi 18 من بين أوائل الهواتف التي تستخدم منصة Snapdragon 8 Elite Gen 6 الجديدة من Qualcomm.