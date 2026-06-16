قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية
مدبولي: مصر لن تنهض إلا بالعمل والاستثمار وزيادة الصادرات
الأطباء ترد على الجدل حول مستشفى الشاطبي: لا شكاوى رسمية حتى الآن
ترامب يقولها صريحة مع أمير قطر: من دوني لن تكون هناك إسرائيل
مدبولي يشهد فيديو قصيرا عن بوابة معلومات التجارة الخارجية
مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات
مدبولي: الصدمات العالمية أكدت ضرورة تحقيق التوازن التجاري لحماية الاقتصاد المصري
لقاء مشترك بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر.. ترامب يعترف: حاولنا تغيير نظام إيران وفشلنا
الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع
الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: يجب الالتزام بتنفيذ بنود خطة "ترامب" للسلام والبدء في إعمار غزة
مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة
الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح في لبنان و16 ألف إمرأة حامل يواجهن المخاطر بسبب النزاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

T5 Lite 5G قبل الإطلاق.. مواصفات منافسة قد تهز عالم الهواتف

هاتف T5 Lite 5G
هاتف T5 Lite 5G
لمياء الياسين

يبدو أن شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف T5 Lite 5G، والذي يبدو أنه سيكون هاتفًا قويًا للاستخدام اليومي يركز على عمر بطارية جيد، وتصفح سلس، وأداء موثوق به للاستخدام اليومي.

هاتف T5 Lite 5G

بحسب تسريبات من موقع XpertPick، سيأتي الهاتف بشاشة LCD كبيرة بحجم 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة. هذا من شأنه أن يجعل التصفح سلسًا ويحافظ على وضوح الشاشة حتى في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة.

مواصفات هاتف T5 Lite 5G

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ، وهو معالج 5G جيد قادر على تشغيل التطبيقات العادية والألعاب الخفيفة والمهام المتعددة بسلاسة. يتوفر الهاتف بخيارات متعددة للذاكرة والتخزين: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 256 جيجابايت. يتميز الهاتف بتصميمه النحيف نسبيًا، حيث يبلغ سمكه 8.39 ملم ووزنه حوالي 209 غرام، وهو وزن مناسب لجهاز ببطارية كبيرة.

مواصفات هاتف T5 Lite 5G  

من أبرز مميزاته بطاريته بسعة 6500 مللي أمبير، وهي ترقية عن بطارية 6000 مللي أمبير في هاتف T4 Lite من العام الماضي ، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 44 واط. هذا المزيج يضمن لك استخدامًا يدوم طوال اليوم (أو حتى لعدة أيام) للمهام الاعتيادية. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. كما يتميز بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP65.

من ناحية التصميم، يبدو هاتف T5 Lite 5G خيارًا ذكيًا للطلاب، أو لمن يشترون هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس لأول مرة، أو لأي شخص يُفضّل عمر البطارية الطويل وشاشة العرض السلسة على الميزات الفاخرة. لقد حققت سلسلة T من Vivo نجاحًا ملحوظًا بتركيزها على القيمة الحقيقية، ويسعى هذا الهاتف تحديدًا للتميز بشاشته ذات معدل التحديث العالي وبطاريته الضخمة في فئة تتنافس فيها شركتا Redmi وRealme بقوة.

هاتف Vivo T5 Lite 5G هاتف T5 Lite 5G الشحن السريع عمر البطارية كاميرا أمامية دعم الشحن السريع صور السيلفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

مدبولي

بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر وبلجيكا

حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث مع السفير الألماني تنقل العمالة والتدريب المهني

مجلس الوزراء

رئيس معلومات الوزراء: منصة التجارة الخارجية أكبر مستودع بيانات في المنطقة

مجلس الوزراء

مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة

بالصور

توقفي فورا.. علامات صامتة تؤكد خطورة مستحضرات التجميل

علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات

إطلالة جريئة.. ريهام حجاج نثير الجدل فى أحدث ظهور لها

ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد