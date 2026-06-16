T5 Lite 5G قبل الإطلاق.. مواصفات منافسة قد تهز عالم الهواتف

يبدو أن شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف T5 Lite 5G، والذي يبدو أنه سيكون هاتفًا قويًا للاستخدام اليومي يركز على عمر بطارية جيد، وتصفح سلس، وأداء موثوق به للاستخدام اليومي.

هاتف T5 Lite 5G

بحسب تسريبات من موقع XpertPick، سيأتي الهاتف بشاشة LCD كبيرة بحجم 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة. هذا من شأنه أن يجعل التصفح سلسًا ويحافظ على وضوح الشاشة حتى في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة.

مواصفات هاتف T5 Lite 5G

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ، وهو معالج 5G جيد قادر على تشغيل التطبيقات العادية والألعاب الخفيفة والمهام المتعددة بسلاسة. يتوفر الهاتف بخيارات متعددة للذاكرة والتخزين: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 256 جيجابايت. يتميز الهاتف بتصميمه النحيف نسبيًا، حيث يبلغ سمكه 8.39 ملم ووزنه حوالي 209 غرام، وهو وزن مناسب لجهاز ببطارية كبيرة.

مواصفات هاتف T5 Lite 5G

من أبرز مميزاته بطاريته بسعة 6500 مللي أمبير، وهي ترقية عن بطارية 6000 مللي أمبير في هاتف T4 Lite من العام الماضي ، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 44 واط. هذا المزيج يضمن لك استخدامًا يدوم طوال اليوم (أو حتى لعدة أيام) للمهام الاعتيادية. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. كما يتميز بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP65.

من ناحية التصميم، يبدو هاتف T5 Lite 5G خيارًا ذكيًا للطلاب، أو لمن يشترون هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس لأول مرة، أو لأي شخص يُفضّل عمر البطارية الطويل وشاشة العرض السلسة على الميزات الفاخرة. لقد حققت سلسلة T من Vivo نجاحًا ملحوظًا بتركيزها على القيمة الحقيقية، ويسعى هذا الهاتف تحديدًا للتميز بشاشته ذات معدل التحديث العالي وبطاريته الضخمة في فئة تتنافس فيها شركتا Redmi وRealme بقوة.