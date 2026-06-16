رسميا.. واتساب يرفع متطلبات التشغيل على هواتف الآيفون ويحظر ملايين الأجهزة القديمة

أعلن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالمياً "واتساب" (WhatsApp) عن تحديث برمي حاسم يقضي برفع الحد الأدنى من المتطلبات التقنية اللازمة لتشغيل المنصة على أجهزة شركة أبل الأمريكية.

وأكدت الوثائق التفتيشية الصادرة لعام 2026، أن إدارة التطبيق التابع لشركة "ميتا" استقرت على إسقاط الدعم الكامل عن حزمة من طرازات الآيفون الكلاسيكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، مما فجر صدمة برمجية وموجة من التساؤلات بين ملايين المستخدمين حول الآلية البديلة لتأمين حساباتهم الشخصية والتجارية المعلقة.

محاصرة التهديدات السيبرانية ببروتوكولات تشفير فائقة الصرامة

تستهدف الترقية الهيكلية الجديدة حماية الفضاء الافتراضي للمستخدمين ومواجهة الهجمات الأمنية المتطورة.

وتمنح هندسة التطبيق لعام 2026 القدرة الفورية على تفعيل أنظمة أمان عصبية مدمجة تستحيل حوسبتها أو تشغيلها هندسياً وفنياً على عتاد الهواتف القديمة، مما ترتب عليه وقف الخدمة نهائياً بنسبة حظر تشغيلي بلغت 100% عن الأنظمة التي تجاوزها التطوير البرمي، وذلك لمنع أي تسريب للبيانات وصيانة خصوصية المحادثات.

أتمتة إنهاء الدعم التدريجي وتحديد إصدارات "iOS" المدعومة

تمنح متطلبات التشغيل المستحدثة الأولوية الكاملة للهواتف التي تمتلك معالجات قادرة على معالجة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق الحيوي.

وحرص مصممو الأكواد في "واتساب" على إلزام حاملي هواتف أبل بتحديث نظام التشغيل إلى إصدارات متقدمة كشرط إجباري للنفاذ إلى السيرفرات، مما يعني أن الطرازات التاريخية التي توقفت ترقياتها العتادية عند حواجز برمجية قديمة لن تتمكن من أتمتة استقبال الرسائل أو إجراء المكالمات المشفرة صامتاً بعد الآن.

ارتباك بأسواق المستعمل وضغوط معيشية

تفتح هذه الانفراجة الإلزامية لتحديث العتاد نقاشاً تسويقياً واقتصادياً كبيراً يترقبه مراجعو الهاردوير ومحلات المحمول في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن قرار واتساب الأخير سيهوي بالقيمة الشرائية لبعض هواتف الآيفون المستعملة المتواجدة بكثافة بالسوق المصرية.

ويفرض ضغوطاً مالية طارئة على فئات واسعة من الشباب والمطورين بمصر، نظراً للاعتماد المحوري على هذا التطبيق في تسييل المعاملات اليومية وإدارة مشاريع قنوات العمل الحر بأقل مجهود.

يبرهن التوجه الصارم لتطبيق "واتساب" لعام 2026 على أن صدارة المنصات الرقمية باتت ترتبط بصيانة معايير الحماية الرقمية القصوى حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأجهزة الهرمة.

ومع بدء الطرح التدريجي لبروتوكول الحظر، يستعد قطاع الاتصالات المحمولة لمنعطف استهلاكي مستدام يؤكد أن ترقية العتاد ومواكبة الشفرات الحديثة هما الحصن الدفاعي الأول لصيانة التواصل البشري عالمياً.