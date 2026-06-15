أخبار التكنولوجيا| سامسونج تضيف إلى هواتف جالكسي ميزة طال انتظارها وتطبيقات لوحة مفاتيح شهيرة تضم ثغرات أمنية خطيرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هتقلب الموازين.. سامسونج تضيف إلى هواتف جالكسي ميزة طال انتظارها

أضافت سامسونج أخيرًا مقياس سرعة الشبكة إلى هواتف جالاكسي مع واجهة المستخدم One UI 9.

أخيرًا، أضاف تحديث One UI 9 مقياس سرعة الشبكة إلى هواتف Galaxy.

يمكن للمستخدمين الآن مراقبة سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي مباشرة من شريط الحالة أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول.

تحذير لمستخدمي أندرويد.. تطبيقات لوحة مفاتيح شهيرة تضم ثغرات أمنية خطيرة

اكتشف باحثون في مركز بلاك داك لأبحاث الأمن السيبراني ثغرات أمنية خطيرة في ثلاثة تطبيقات لوحة مفاتيح وفأرة لنظام أندرويد، وهي: Telepad وPC Keyboard وLazy Mouse، والتي تجاوز عدد مرات تحميلها مجتمعةً مليوني مرة. قد تسمح هذه الثغرات للمهاجمين عن بُعد بتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة أو اعتراض ضغطات المفاتيح، ولم يستجب مطورو هذه التطبيقات لمحاولات الكشف عنها.

هتقلب الموازين.. سامسونج تضيف إلى هواتف جالكسي ميزة طال انتظارها

أضافت سامسونج أخيرًا مقياس سرعة الشبكة إلى هواتف جالاكسي مع واجهة المستخدم One UI 9.

أخيرًا، أضاف تحديث One UI 9 مقياس سرعة الشبكة إلى هواتف Galaxy.

يمكن للمستخدمين الآن مراقبة سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي مباشرة من شريط الحالة أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول.

16 جهازًا من أبل ستفقد الدعم البرمجي هذا الخريف.. هل تمتلك أحدها؟

أعلنت شركة أبل أنها ستنهي دعم البرامج لـ 16 جهازًا هذا الخريف عبر أربعة خطوط إنتاج، حيث ستشهد ساعة آبل أكبر عملية استبعاد شاملة في تاريخ المنتج. أما الجانب الإيجابي الوحيد فهو أن iOS 27 يدعم نفس الأجهزة التي يدعمها iOS 26 ، دون حذف أي طراز من أجهزة iPhone من قائمة التوافق، وينطبق الأمر نفسه على HomePod .