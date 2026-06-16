رسميا.. أوبو تكشف عن سعر ومواصفات هاتف "OPPO Reno 15 5G"

أعلنت شركة "أوبو" (OPPO) الصينية رسمياً عن إطلاق أحدث تطلعاتها التنافسية في الأسواق العالمية عبر طرح أيقونتها الجديدة للفئة المتوسطة العليا تحت اسم "OPPO Reno 15 5G".

ويأتي الهاتف لعام 2026 حاملاً قفزة برمجية وعتادية متطورة تركز على الموازنة اللحظية بين التصميم النحيف والأداء الفائق، حيث قدمت الشركة الصينية مواصفات ممتازة تجمع بين شاشة عرض سينمائية ومنظومة تصوير ذكية مدعومة بالكامل بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتشعل بذلك المنافسة وتفرض حضوراً قوياً في الأسواق العربية والمصرية.

تصميم زجاجي فاخر ومقاومة فائقة للمياه والأتربة

تستهدف أوبو من خلال طرازها الجديد تقديم لمسات جمالية فريدة تتسم بالأناقة العصرية والمتانة الهيكلية العالية في آن واحد.

وتمنح لغة التصميم انسيابية مبهرة تعتمد على ظهر زجاجي فاخر يغير ألوانه بالتزامن مع زوايا الإضاءة المحيطة، بجانب حصول الهاتف رسمياً على معايير الحماية المتطورة بموجب شهادة IP68، مما يؤمن حصانة عتادية بنسبة 100% ضد الغمر تحت الماء ومقاومة الحوادث اليومية، تزامناً مع تزويد الشاشة بطبقة زجاج حماية متين مقاوم للخدوش الصادمة.

شاشة "AMOLED" روعة ومعالج متطور يدعم شبكات الجيل الخامس

تمنح الواجهة الأمامية للهاتف تجربة بصرية مذهلة بفضل شاشة "AMOLED" مرنة قياس 6.7 بوصة بدقة فائقة الوضوح تبلغ $1256 \times 2760$ بكسل وبمعدل تحديث سلس يصل إلى 120Hz.

وحرص مصممو أوبو لعام 2026 على تزويد العتاد بمعالج رائد من شركة كوالكوم وهو "Snapdragon 7 Gen 4" المصنوع بمعيارية 4 نانومتر الموفرة للطاقة، مما يضمن أتمتة توزيع الأحمال الحسابية ومضاعفة قدرات المعالجة العصبية لتشغيل أثقل الألعاب والبرامج دون إجهاد لـ موارد الهاتف الحرارية.

منظومة كاميرات ذكية لالتقاط صور بورتريه احترافية

تتكامل ميزات التصوير في الهاتف عبر كاميرا خلفية ثلاثية مدعومة بالكامل بحزمة ميزات "OPPO AI" لالتقاط أدق التفاصيل.

وتأتي العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني القوي وميزة التثبيت البصري (OIS) لمنع الاهتزاز، بالتكامل مع عدسة تقريب مخصصة (Telephoto) بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة عزل الخلفية بدقة متناهية وفصل الألوان بأسلوب سينمائي روعة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل لإنتاج صور سيلفي فائقة النقاء.

بطارية عملاقة هي الأكبر وشحن سريع بقوة 80 واط

تفوق الهاتف على كافة منافسيه في تلك الفئة عبر دمج بطارية ضخمة تأتي بسعة 6500 مللي أمبير.

وتتكامل هذه السعة الكبيرة مع نظام تشغيل "Android 16" المحدث، والذي يتيح أتمتة خيارات حفظ الطاقة وحماية الخلايا كيميائياً وفنياً من التآكل اللحظي، مع دعم تقنية الشحن السريع الخارق "SUPERVOOC" بقدرة 80 واط، والتي تمكن المستخدم من شحن البطارية بالكامل من الصفر إلى 100% في غضون دقائق معدودة، لتنهي تماماً أزمة النزيف الطاقي الطارئ.

سعر ومساحات تخزين هاتف "OPPO Reno 15 5G" في مصر

تفتح خيارات التخزين الفسيحة آفاقاً تسويقية وتشغيلية ممتازة تلبي تطلعات صناع المحتوى ورواد الأعمال بالأسواق المحلية لعام 2026.

ويتوفر الهاتف رسمياً بنسخة رائدة تأتي بذاكرة عشوائية (RAM) سعة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 512 جيجابايت، حيث يباع الهاتف داخل المتاجر المعتمدة ومحلات المحمول في مصر بمتوسط سعري يبلغ حوالي 26,000 جنيه مصري، مما يجعله خياراً برمجياً وعتادياً عبقرياً وموفراً لعشاق الأداء المستقر والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

يبرهن التدشين الرسمي لهاتف "OPPO Reno 15 5G" على أن استراتيجية شركة أوبو لعام 2026 لا تزال تضع متطلبات الأناقة الاستثنائية وصقل وظائف الذكاء الاصطناعي كحصن دفاعي أول للحفاظ على ولاء جمهورها.

ومع بدء تدفق الشحنات التجارية للأسواق، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن التكامل العتادي المتميز والأسعار المتوازنة هما المفتاح الأساسي لحسم صدارة النفوذ التسويقي عالمياً.