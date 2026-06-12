أوبو تطور Find N7 بشاشة عريضة وتقنيات طي متقدمة

أفادت تسريبات حديثة بأن شركات التكنولوجيا تستعد لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بتصميم “عريض” يشبه الكتاب، بعد أن كشفت هواوي مؤخرا عن هاتفها Huawei Pura X Max بهذا الشكل.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تكشف عن Galaxy Z Fold 8 Wide في يوليو المقبل، بينما يتوقع أن يظهر أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل، والذي قد يحمل اسم iPhone Ultra في سبتمبر.

وفي السياق ذاته، كشف المسرب الشهير Digital Chat Station أن شركة أوبو تعمل على اختبار هاتف قابل للطي جديد بنفس التصميم العريض، مع مشاركة بعض تفاصيله التقنية وموعد إطلاقه المتوقع.

أوبو تختبر نسخة عريضة من Find N7 القابل للطي

بحسب التسريبات، تطور شركة أوبو حاليا نموذجا هندسيا لهاتف قابل للطي بتصميم “كتاب” عريض، رغم أن اسمه النهائي لم يحسم بعد، وما إذا كان سيصدر تحت اسم Find N7 أو تسمية مختلفة.

ويشير التقرير إلى أن الجهاز مزود بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس يقارب 7.6 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة تقريبا، كما تظهر المعلومات أن شركتي سامسونج Display وBOE ستتوليان توريد شاشات العرض.

ومن ناحية الأداء، يتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 المصنوع بتقنية 2 نانومتر من شركة كوالكوم، وهو ما يشير إلى استهدافه للفئة الرائدة من حيث القوة والمعالجة، بينما لا يزال الجهاز في مرحلة الاختبارات الأولية حتى الآن.

Find N7

تصميم جديد ومفصلة محسنة

تشير التسريبات أيضا إلى أن الهاتف سيعتمد على نهج تصميمي مستوحى من منتجات آبل، إلى جانب استخدام جيل جديد من مفصلات أوبو المصممة لتقليل أثر التجعد في الشاشة بشكل أكبر من الأجيال الحالية.

كما لمح المصدر إلى أن هذه التقنية قد تتفوق على حلول الطي المنافسة المتوفرة في السوق حاليا من حيث المتانة وسلاسة الاستخدام.

موعد الإطلاق المتوقع

ووفقًا للمسرّب نفسه، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في الربع الأول من عام 2027، في حين تستعد شركات أخرى مثل Honor وXiaomi وVivo لإطلاق هواتف قابلة للطي بتصميم عريض خلال العام المقبل، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو هذا الشكل الجديد من الهواتف الذكية.