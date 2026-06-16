قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات
مدبولي: الصدمات العالمية أكدت ضرورة تحقيق التوازن التجاري لحماية الاقتصاد المصري
لقاء مشترك بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر.. ترامب يعترف: حاولنا تغيير نظام إيران وفشلنا
الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع
الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: يجب الالتزام بتنفيذ بنود خطة "ترامب" للسلام والبدء في إعمار غزة
مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة
الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح في لبنان و16 ألف إمرأة حامل يواجهن المخاطر بسبب النزاع
نجم السنغال يتحدى فرنسا قبل المونديال: لا نشعر بالنقص ونحلم بكأس العالم
من الشك إلى التألق.. كيف خطف إمام عاشور لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح المونديال؟
رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يكشف تطورات حالة محمد مرزبان بعد جراحة دقيقة في المخ
مدبولي يشهد فيديو قصيرا عن بوابة معلومات التجارة الخارجية
إنفانتينو يهدى أبو ريدة تذكار كأس العالم باسم الرئيس السيسي على هامش مباراة مصر وبلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. 6 عادات تدمر بطارية هاتفك دون أن تشعر

الشحن الكامل
الشحن الكامل
لمياء الياسين

تعد البطارية العنصر الأهم للهواتف الذكية، وللحفاظ على كفاءتها وتجنب تلفها السريع وذلك بسبب الاستخدام الخاطئ، إليك حلولاً تقنية ذكية  يقدمها موقع Digital Trends  تضمن لك إطالة عمرها الافتراضي وتحسين أدائها اليومي بشكل فعال وممتاز.

تجنب أسلوب الشحن الكامل

يجب تجنب ترك الهاتف المحمول ليستنفذ كل طاقته لأن بعض البطاريات مثل إيه إيه، القابلة لإعادة الشحن، المصنوعة من مادة النيكل والكادميوم، والتي قد نراها في أغلب المحلات التجارية، قد يتسبب تركها ليهبط الشحن لأدنى مستوى قد يدمرها.

أما بالنسبة لبعض البطاريات التي تعد معتمدة على مادة الليثيوم، فإن نقص الشحن وبنسبة بسيطة، والقيام بالشحن المتكرر قد يُطيل من عمر البطارية.

بإمكانات غير مسبوقة.. تسريبات حول أول هاتف آيفون قابل للطي

سعر ومواصفات هاتف شاومي القابل للطي.. أرخص من سامسونج وOppo

أغلِق خاصية الاهتزاز في هاتفك

يجب القيام باستخدم نغمة الرنين فقط، والتوقف عن القيام باسخدام لخاصية الاهتزاز لكي لا يقوم باستهلاك لطاقة إضافية من بطارية الهاتف، ويجب القيام بالحفِاظ على صوت نغمة الرنين منخفضة لقدر الإمكان.

أغلِق الضوء الخلفي

يستهلك الضوء لطاقة البطارية، ويجب التعامل بدونه لإطالة عمر بطاريتك أما إذا اضطررت للقيام باستخدام الضوء الخلفي، سوف تسمح لك الكثير من الهواتف بالقيام بتحديد الوقت الذي يستمر خلاله القيام بتشغيل الضوء، وعادةً يكون الوقت لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين ويجب تشغيله في حالة وجود ضوء أقل.

الضوء الكاشف

يجب عدم استخدام الكاميرا أو الاتصال بشبكة الإنترنت، وذلك لأن التصوير باستخدام الفلاش قد يستنزف بطاريتك بسرعة.

مدد قصيرة للمكالمات
 

إذا أردت الحفاظ على عمر بطاريتك يجب القيام بمكالمات قصيرة و تحدِيد وقت لمكالمتك.

نقل البيانات

يجب تشغيل خاصية البلوتوث عند الحاجة وذلك لأنها تتسبب في استنزاف البطارية بسرعة شديدة ويجب في الوقت نفسه تجنب استخدام الصور المتحركة مقاطع الفيديو كخلفية للشاشة لأنها تستنفذ عمر البطارية

الهاتف المحمول عمر البطارية بطارية الهاتف شبكة الإنترنت استنزاف البطارية الصور المتحركة مقاطع الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

مدبولي

بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر وبلجيكا

حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟

ترشيحاتنا

متى صيام يوم عاشوراء 2026

متى صيام يوم عاشوراء 2026 ؟.. موعده وفضله وحكم صيامه منفردا

الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر

أكثر من 2 مليون و900 ألف طالب أزهري شاركوا في الموسم العاشر لتحدي القراءة العربي

سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية

سفير الإمارات بالقاهرة: الأزهر منارة العلم والاعتدال وشريك في صناعة أجيال المستقبل

بالصور

توقفي فورا.. علامات صامتة تؤكد خطورة مستحضرات التجميل

علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات

إطلالة جريئة.. ريهام حجاج نثير الجدل فى أحدث ظهور لها

ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد