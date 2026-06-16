أخبار التكنولوجيا| مخاطر اختراق الواي فاي.. كيف تحمي شبكتك وبياناتك من المتسللين .. هاتف Redmi K90 Ultra يتحدى الحرارة بمواصفات ثورية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مخاطر اختراق الواي فاي.. كيف تحمي شبكتك وبياناتك من المتسللين؟

تعتبر شبكات الواي فاي من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها كثيرين في حياتهم اليومية، سواء بالمنزل أو في العمل، ومع ذلك، فإن الواي فاي يمكن أن يصبح مهددًا إذا تم اختراقه من قبل مستخدمين غير مرغوب فيهم.

Redmi K90 Ultra العملاق.. هاتف رائد يتحدى الحرارة بمواصفات ثورية

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك في التفكير في هاتف Redmi K90 Ultra المزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite ونظام تبريد هوائي مدمج، والهدف من ذلك هو تقديم أداء مستدام يُضاهي أداء الهواتف الرائدة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .

بميزات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها

أعلنت شركة ون بلس للتو عن توسعها بإطلاق سلسلة هواتف ون بلس N6، والذي ستطرح في 30 يونيو . وهو هواتف للشباب الذين يبحثون عن أداء يومي ممتاز بسعر معقول.

من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين 18,000 و25,000 روبية هندية، مما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة ويستهدف هاتف N6 جيل زد. وبدلًا من الاعتماد على إعلانات المشاهير، يتجهون نحو مقاطع الفيديو القصيرة وحملات التواصل الاجتماعي الطبيعية.

رسميا.. أوبو تكشف عن سعر ومواصفات هاتف "OPPO Reno 15 5G

أعلنت شركة "أوبو" (OPPO) الصينية رسمياً عن إطلاق أحدث تطلعاتها التنافسية في الأسواق العالمية عبر طرح أيقونتها الجديدة للفئة المتوسطة العليا تحت اسم "OPPO Reno 15 5G".

ويأتي الهاتف لعام 2026 حاملاً قفزة برمجية وعتادية متطورة تركز على الموازنة اللحظية بين التصميم النحيف والأداء الفائق، حيث قدمت الشركة الصينية مواصفات ممتازة تجمع بين شاشة عرض سينمائية ومنظومة تصوير ذكية مدعومة بالكامل بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتشعل بذلك المنافسة وتفرض حضوراً قوياً في الأسواق العربية والمصرية.



