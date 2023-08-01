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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو النت بيخلص قبل الشهر.. إزاي تعرف إن الواي فاي بتاعك مسروق

لو النت بيخلص قبل
لو النت بيخلص قبل الشهر..إزاي تعرف إنه الواي فاي بتاعك مسروق

تعتبر شبكات الواي فاي من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها كثيرين في حياتهم اليومية، سواء بالمنزل أو في العمل، ومع ذلك، فإن الواي فاي يمكن أن يصبح مهددًا إذا تم اختراقه من قبل مستخدمين غير مرغوب فيهم.

وفي هذا التقرير، سنتحدث عن كيفية التحقق من سرقة الواي فاي وما يمكن القيام به لمنع ذلك.

أولًا، يجب الانتباه إلى بعض العلامات التي قد تشير إلى سرقة الواي فاي، ومنها: إذا شعرت ببطء في سرعة الإنترنت أو وجود مشاكل في الاتصال، قد يكون هذا دليلًا على وجود شخص ما يستخدم شبكة الواي فاي الخاصة بك، كما يمكن ملاحظة زيادة في عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، أو تغيير في اسم الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بالواي فاي.

ثانيًا، يمكن استخدام بعض الأدوات والتطبيقات لتحديد الأجهزة التي تستخدم شبكة الواي فاي الخاصة بك، ويمكن استخدام تطبيقات مثل Fing و Who Is On My Wifi و Wireless Network Watcher للتحقق من الأجهزة المتصلة بشبكتك، كما يمكن استخدام برنامج Netcut لتحديد الأجهزة المتصلة وقطع الاتصال بها.

ثالثًا، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لحماية شبكة الواي فاي الخاصة بك من الاختراق، ومنها: يجب تحديث كلمة المرور الخاصة بالواي فاي بشكل منتظم، واستخدام تشفير WPA2 لضمان الأمان، كما ينبغي إخفاء شبكة الواي فاي والسماح فقط للأجهزة التي تحتوي على عنوان MAC المسجل بالوصول إلى الشبكة.

أخيرًا، يجب تفادي استخدام الواي فاي المجانية في الأماكن العامة، حيث يمكن أن تكون غير آمنة ومعرضة للمخاطر، كما يجب عدم مشاركة كلمة المرور الخاصة بالواي فاي مع أي شخص، وتفادي فتح الروابط المشبوهة وتنزيل الملفات غير الموثوقة.

ويتعين على المستخدمين اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الأساسية لحماية شبكات الواي فاي الخاصة بهم، من خلال معرفة العلامات التي تشير إلى سرقة الواي فاي واتباع الإجراءات الأساسية للحماية، والحفاظ على أمن شبكات الواي فاي الخاصة بهم بحماية البيانات الشخصية الحساسة من الاختراق، كما ينبغي الانتباه إلى أي تغييرات غير معتادة في شبكة الواي فاي، وإجراء فحص دوري للتأكد من عدم وجود أجهزة غير معروفة تستخدم الشبكة.

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