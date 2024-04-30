مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة

استكمالا لسلسلة المباريات الممتعة في دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، إلى ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الالمانية، حيث مواجهة من العيار الثقيل، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تجمع بين بايرن ميونخ، وريال مدريد.

لقاء المنتعش والجريح في أوروبا

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، والتغلب على مانشستر سيتي، في ربع النهائي وابعاده عن البطولة، حيث ستعمل كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، على مواصلة النتائج الجيدة، للاقتراب خطوة أخرى من اللقب المحبب لجماهير الفريق.

ريال مدريد

بايرن ميونخ

وعلى الجانب الآخر بايرن ميونخ بعيش حالة احباط، إذ خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني، لمصالحة جماهيره.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تقام مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ الالمانية، معقل الفريق البافاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، و الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، و الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.

كيف تأهل الفريقان إلى نصف النهائي؟

ريال مدريد تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.

مدريد والسيتي

ميونخ وارسنال

بينما بايرن ميونخ، قد اجتاز آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

الميرنجي ريال مدريد

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس

البافاري بايرن ميونخ

خط الوسط: جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو