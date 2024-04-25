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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تركت أبناءها الخمسة|وفاة عروس في ليلة زفافها وسط ذهول الحاضرين.. ما السبب؟

صدى البلد

لا تختلف الأحداث المأساوية في مصر عن سائر بلدان العالم، حيث شهدت البرازيل حادثا مأساويا أبكى الجميع، تمثل في وفاة عروس أمام أعين الحاضرين في حفل زفافها، وأصابت الوفاة المفاجئة، الأهل والأصدقاء الذين حضروا حفل الزفاف بحالة من الذهول.

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حفل زفاف يتحول إلى مأتم

تحول زفاف سيدة برازيلية من ليلة العمر، إلى ليلة نهاية العمر، بعدما ودعها الحاضرين من الأهل والأصدقاء الذين حضروا لتهنئتها.

وبحسب صحيفة dailystar، تحول حفل زفاف أقيم في عقار بمدينة ليميرا بولاية ساو باولو البرازيلية إلى مأتم بعد وفاة العروس التي كانت سعيدة بزفافها.

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أم لخمسة أطفال

وقفت إليسانجيلا جزانو، 38 عاما، أم لخمسة أطفال، تستقبل المدعوين، سعيدة بإتمام مراسم الزواج، وتتحرك وتشارك الحضور الرقص، تاره مع أصدقائها وتارة أخرى مع ابنائها، وأثناء الرقص بالقرب من حمام السباحة، فقدت توزانها وسقطت في المياه.

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محاولات إنقاذ باءت بالفشل

حاول المتواجدون بالحفل إنقاذ العروس التي لا تجيد السباحة، وبالفعل تمكنوا من إخراجها لكنها أصيبت بسكتة قلبية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها لتفارق الحياة.

إليسانجيلا جزانو

ووقف الحضور في حالة ذهول تامة، غير مصدقين أن اليسا التي كانت ترفض بينهم، وتنشر السعادة بين الجميع، وتنتظر بداية حياة جديدة لم تعد موجودة، ورحلت بتلك الطريقة.

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رسالة مؤثرة من صديقة العروس

كتبت الصديقة فلافيا سيلفا، رسالة وداع مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد المأساة: “التقيت بك خلال الأيام القليلة الماضية في السوق، وكنت سعيدة جدًا لأنك ستتزوجين.

العروس

وأضافت: "أنظري كيف أن القدر هو حلم يتحقق، وفي نفس اليوم دون أن تعلم أنه سيكون هناك وداع، بأنه سيكون رحيلك، أينما كنت، أريدك أن تعلمي أنه كان من دواعي سروري مقابلتك".

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