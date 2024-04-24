7 ملايين دولار «كاش»|شروط تعجيزية لمنع انتقال نجم الأهلي إلى التعاون السعودي

رغم غياب إمام عاشور، مسمار خط الوسط، عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب الخضوع لعملية جراحية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الكتف مع المنتخب الوطني، إلا أن العروض لا تزال تنهال عليه من الأندية الخليجية، في ظل تألقه اللافت منذ انتقاله للأهلي، وهو ما دفع القلعة الحمراء لوضع شروط قاسية قبل الموافقة.

التعاون السعودي يفاوض إمام عاشور

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة نادي التعاون السعودي، في التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال «فاروق» في تصريحات تليفزيونية: «نادي التعاون السعودي ينوي التقدم بعرض رسمي من أجل ضم إمام عاشور الصيف المقبل».

تفاصيل مفاوضات التعاون مع مسمار الوسط

وأضاف “فاروق”: «نادي التعاون السعودي تواصل مع وكيل إمام عاشور من أجل معرفة موقف إدارة النادي الأهلي على مبدأ السماح ببيع إمام عاشور من عدمه خلال الفترة المقبلة».

عاشور

وتابع: «إدارة النادي الأهلي لا تمانع رحيل إمام عاشور وبيعه، لكنها اشترطت انتقال إمام عاشور لصفوف نادي التعاون السعودي، مقابل الحصول على 7 ملايين دولار “كاش”، وليس على أقساط، في انتظار رد إدارة النادي السعودي على هذا الشرط».

العروض ليست رسمية

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لا توجد عروض رسمية قد وصلت إلى القلعة الحمراء من أجل التعاقد مع إمام عاشور في الصيف المقبل عقب تألقه خلال الفترة الأخيرة.

لاعب الأهلي إمام عاشور

وأضاف المصدر، أنه لا توجد أي نية داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أو الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالاستغناء بشكل قاطع عن اللاعب إمام عاشور مهما كانت الإغراءات المالية التي سيتلقاها بطل أفريقيا.

وأشار المصدر في حديثه إلى أن إمام عاشور يعتبر واحدًا من الركائز الأساسية في تشكيلة السويسري مارسيل كولر مع المارد الأحمر، خاصة أن التفريط بخدماته يعد بمثابة ضربة قوية لكتيبة الفريق القاهري.

موعد عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي

أصيب إمام عاشور نجم النادي الأهلي مؤخرًا، أثناء مشاركته مع منتخب مصر في الدورة الودية بكأس العاصمة، وتحديدًا خلال خوضه لقاء نيوزيلندا، حيث تعرض لخلع في الكتف أدى لخضوعه لعملية جراحية.

إمام عاشور مصابا

وأصبح إمام عاشور على بُعد أيام قليلة من إعلان جاهزيته للعودة إلى الملاعب من أجل المشاركة مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، خاصًة في ظل الحاجة إلى خدماته بشدة من جانب السويسري مارسيل كولر.