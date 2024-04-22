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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

صدى البلد

"لا يزال الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي يذكر السلبيات حول محمد صلاح، ولكن مهما قالوا، فهو لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم، وسيعود مرة أخرى ليثبت أن الكارهين على خطأ كما يفعل دائمًا"..

هكذا علق أحد مشجعي نادي ليفربول الانجليزي على مواقع السوشيال ميديا،  لتنتقل التعليقات من الملعب إلى مشجعات النادي، حيث ضربت النساء مثالا حيا في حب الملك المصري.

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رسائل في حب محمد صلاح

منذ بداية الحديث عن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن ليفربول، في صفقة ضخمة خلال وقت قريب؛ والجماهير الإنجليزية توجه له رسائل حب متنوعة، آخرها مسيرة بالأعلام ورقم 11.

رسائل في حب صلاح

وجاء انتشار صور لمسيرة في حب الأسطورة المصرية؛ تحت عنوان «امشي مثل المصريين»، بعد إعلان صحيفة «ميرور» البريطانية عن ميل محمد صلاح إلى مغادرة ليفربول في صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

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ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

بشكل مفاجئ، وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لجماهير ليفربول من أعمار مختلفة، يرتدون باروكة شعر كيرلي مثل محمد صلاح، والبعض يضع لحية مثله، وآخرون يهتفون باسمه، في محاولة غير متوقعة لإيصال رسالة حب لـ الملك المصري، وكانت المسيرة تحت اسم «امشي مثل المصريين» وهي أغنية شهيرة عمرها أكثر من 40 عاما.

مسيرة في حب صلاح

وانتشرت الصور على نطاق واسع، وأشاد جمهور محمد صلاح عبر «فيسبوك» بتصرفات جمهور ليفربول، والبعض أرجع هذا الاحتفال بسبب قرب رحيل محمد صلاح؛ لذلك قرروا وداعه بشكل مميز يليق به.

مشجعو صلاح

وأغنية «امشي مثل المصريين» التي رددتها جماهير ليفربول، هي أغنية لفرقة The Bangles الأمريكية، تم إصدارها في سبتمبر 1986 كأغنية ثالثة من ألبوم الاستوديو الثاني للفرقة، وحصلت على شهادة ذهبية من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية «RIAA»، وتم تصنيفها على أنها الأغنية رقم واحد في بيلبورد لعام 1987.

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متى يرحل محمد صلاح؟

كشفت صحيفة «ميرور»، عن ميل محمد صلاح إلى مغادرة ليفربول بعد عرض انتقال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث بقى لـ«صلاح» ما يزيد قليلا عن عام على عقده مع ليفربول.

محمد صلاح

ويصارع كل من الهلال والاتحاد السعوديين، لتقديم عرض لمحمد صلاح للانضمام إلى صفوفهما منذ العام الماضي، في صفقات تخطت الـ100 مليون جنيه إسترليني.

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