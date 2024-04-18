كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

بدأت اليوم محكمة مدينة نصر، نظر أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في قضية التعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، أثناء مباراة جمعت بين فريقيهما في الدوري العام المصري.

تفاصيل قضية حسين الشحات

بدأت الواقعة يوم 23 يوليو 2023، بتعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بسبب احتكاك بين اللاعبين بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وبادر حسين الشحات بصفع محمد الشيبي بعد استفزاز الأخير له، مما تسبب في تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الأزمة على أرض الملعب.

حرب بيانات بين اللاعبين

بدأ ثاني فصول الواقعة، من خلال حرب بيانات متبادلة بين الطرفين، بعد تحديد جلسة اليوم 18 إبريل، للنظر في دعوى الشيبي ضد الشحات في القضاء المدني.

وفي وقت سابق، حدّدت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة جلسة اليوم الخميس، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبي، مغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما بإستاد الدفاع الجوي.

محامي الشحات يعيد طلب الشهود

خلال جلسة اليوم، أعاد محامي حسين الشحات، طلبه الذي قدمه أمام النيابة من قبل، باستدعاء كل من لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعلي معلول، الذين كانوا شهودًا على الواقعة للاستماع لأقوالهم.

جمال علام

سيد عبد الحفيظ

كما شدد المحامي، على طلب استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وقت حدوث الواقعة، إضافة إلى كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وكذلك طاقم تحكيم المباراة للاستماع لأقوالهم.

هل يتم حبس حسين الشحات؟

وفقا للمادة 241 من عقوبات القانون، والتي تنص على أن "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى"، أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل بإستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

ويفصل القانون بعد ذلك الأمر، فيوضح أنه في حالة كانت جنحة ضرب دون إصابة، وذلك في حالة شخص ضرب شخصا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة، ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.

كما أن قانون العقوبات نص على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب، وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.

لماذا لم يصعد الاتحاد القضية لـ كاف؟

كان عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، قد علق على إحالة حسين الشحات نجم النادي الأهلي للمحاكمة في ازمة صفع محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز، عبر "X" قائلًا: مجلس ادارة الاتحاد كان يجب أن يصعد للكاف والفيفا منذ بداية توجه اللاعب محمد الشيبى للقضاء المدنى.

مجلس اتحاد الكرة

وأضاف: يجب على مجلس الإدارة إبلاغ لجنة الاتحادات فى الكاف والفيفا، والأخير يملك الأدوات لإيقاف اللاعب وإجباره على سحب الشكوى، وأيضا توجيه تحذير للنادى المسئول وقد يصل الأمر لسحب رخصة مزاولة النادي، لأن ما يحدث مخالفة للقانون الأساسي للفيفا.

وتابع: الأهلى تأخر فى التحرك لدى الفيفا، وقد يصل الأمر لمنع اللاعب من السفر، وقد يكون النادى مقبل على مباراة خارجية ويقع الضرر على النادي فى النهاية.