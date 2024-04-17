تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

تشهد مصر، اليوم الأربعاء الموافق 17 إبريل، تقلبات في حالة الطقس، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن موعد جميع المحافظات مع موجة حارة وأجواء مغبرة نسبيا، بسبب التأثر بأول منخفض خماسيني في فصل الربيع 2024.

ارتفاع 5 درجات عن المعدل الطبيعي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بقيمة تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة، ومحافظات الوجه البحرى، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية بشكل متوسط القادمة من الصحراء الغربية، على مختلف أنحاء الجمهورية، وبشكل أخص ناحية مناطق القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد ومطروح وصحاريها والوادي الجديد، قد تغبر السماء على بعض المناطق بسبب مصادر كتل الرياح وليس من نشاط الرياح.

خريطة الطقس

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة تدريجيًا لتعود إلى أوائل الثلاثينات مرة أخرى في أجوائها الربيعية الحارة المعتدلة.

ارتفاع درجات الحرارة مستمر نهارا

توقعت الأرصاد، أن يظل الطقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، وحذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية من الخروج دون كمامة اليوم الأربعاء، تفاديا للإصابة بمضاعفات بسبب الرياح النشطة.

وأوضحت "غانم" أن المرتفع الجوي يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع الشعور بالبرودة في معظم المحافظات فترات الليل والصباح الباكر، مطالبة بعدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء جاكيت خاصة في فترات الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أنه مع فترة المساء وساعات الليل، تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة، لافتة إلى أن الشبورة المائية تستمر خلال الأيام المقبلة، وتؤثر على الرؤية أثناء القيادة على الطرق السريعة وتنتهي بسطوع الشمس.

نصائح للوقاية من العواصف

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التى حذرت الهيئة منها اليوم، على عدة مناطق من البلاد.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يجب وضع الكمامة على الأنف والفم، وإذا لم يكن معاك كمامة فى هذا الوقت لف منديل على أنفك وفمك أو أى قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا".

وأضافت: "احم عينيك قدر الإمكان.. وحاول اللجوء إلى أى مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من هبوب أتربة ورمال مثارة؛ نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة على عدة محافظات.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس، وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة.. العظمى 36 درجة والصغرى 22.

الإسكندرية.. العظمى 36 والصغرى 18.

مطروح.. العظمى 35 درجة والصغرى 17.

سوهاج.. العظمى 36 درجة والصغرى 21.

قنا.. العظمى 37 درجة والصغرى 22.

أسوان.. العظمى 37 درجة والصغرى 21.