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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وصلة تعنيف من كولر| قرار الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي . تفاصيل

صدى البلد

تسري داخل النادي الأهلي، حالة من الغليان بين الجمهور وأعضاء مجلس الإدارة، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف من الغريم التقليدي نادي الزمالك، ولم تكن حالة الغضب بسبب فقدان نقطتين فقط، بل بسبب حالة التراخي واللامبالاة لدى بعض اللاعبين، حيث دخل لاعبو الأهلي في حالة من الحزن بعد الخسارة من الزمالك، إلا أن مجلس الإدارة كان له رأي آخر.

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قرار حاسم من إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تجميد مستحقات لاعبي الفريق، بسبب سوء النتائج في الدوري، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري Nile، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الخطيب

وأبلغت إدارة الأهلي، خالد بيبو مدير الكرة، بقرار تجميد مستحقات اللاعبين، بسبب الاستياء الشديد من استهتار اللاعبين وتراجع النتائج بالدوري.

فيما قرر أعضاء مجلس إدارة الأهلي حضور تدريب الفريق غدا، لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المهمة أمام مازيمبي الكونغولي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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كولر يعنف لاعبي الاهلي

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي، علي الحديث مع لاعبيه عقب الدخول لغرفة الملابس باستاد القاهرة.

كولر

وتحدث السويسري مع لاعبيه بنبرة عنيفة لعدة دقائق، وطالبهم بغلق الملف والتركيز في المرحلة المقبلة، حيث سيغادر الفريق غد الأربعاء إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب خالد بيبو مدير الكرة من الجميع، عدم الأدلاء بأي تصريحات إعلامية، سوي المدير الفني مارسيل كولر فقط.

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غضب داخل الأهلي ضد حكام القمة

سيطرت حالة غضب شديدة على الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، بسبب ما اعتبروه «تعمد إخفاء الكرات من جانب نادي الزمالك بعد إحرازهم الهدف الثاني وهدف التقدم»، خلال مباراة القمة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

الحكم ابراهيم نور الدين 

وتوجه خالد بيبو إلى مراقب المباراة وغرفة الحكام بقيادة إبراهيم نور الدين وسجل اعتراضه على ما حدث من جانب دكة الزمالك دون تدخل من طاقم التحكيم.

بيبو

ويستعد جهاز الكرة داخل الأهلي بقيادة خالد بيبو في رصد عدد من الأخطاء التحكيمية لتقديمها أمام لجنة الكرة بالنادي ومناقشة إرسال شكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ضد طاقم التحكيم والاعتراض على إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري مرة أخرى.

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أول رد فعل من لاعبي الأهلي

دخل لاعبو الأهلي، في حالة من الحزن بعد الخسارة من الزمالك، 2-1، في الدوري، قبل أن ينصرف الجميع مباشرة إلى غرفة استبدال الملابس مع بداية احتفالات لاعبي الزمالك بالفوز.

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