عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

صدى البلد

أعلنت وزارة لإعلام الكويتية عن إيقاف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة ماجد المصري وأيتن عامر، والذي يعرض عبر شاشات القنوات الكويتية وMbc، إضافة إلى إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب إساءة قصة المسلسل للمجتمع الكويتي وانتهاك قيمه، كما تم إيقاف جميع الممثلين الذين شاركوا في المسلسل عن التمثيل في أي أعمال فنية في الكويت، سواء كانت مسرحية أو فنية بسبب محتوى المسلسل.

txt

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

txt

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة العامة

قرّرت وزارة الاعلام الكويتية، إحالة أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، إلى النيابة العامة، بتهمة "الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي".

ماجد المصري وأيتن عامر 

وقال لافي السبيعي، الوكيل المساعِد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية: "لقد تم وقف كل من شارك في أيّ عمل فني يُسيء الى المجتمع الكويتي ومنعه من المشاركة في أيّ أعمال فنية تصوّر داخل الكويت أو أعمال مسرحية تُعرض في الكويت.

إعلان المسلسل

وأضاف السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أنّ "وزارة الإعلام حريصة على تطبيق القوانين على الجميع من دون تمييز، خاصة أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية، وتمسّكه بالقيم والأخلاق التي جُبل عليها أهل الكويت منذ القِدم".

txt

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

txt

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

ماذا قالت وزارة الإعلام الكويتية ؟

أوضحت وزارة الإعلام الكويتية، في بيانها، أنه تم وقف مشاركة جميع الممثلين الذين شاركوا في "زوجة واحدة لا تكفي" أو أي عمل فني آخر يسيء للمجتمع الكويتي عن الظهور في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت.

هدى حسين وطاقم العمل

وأكدت الوزارة أنها تلتزم بتطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع بدون تمييز، وأن دورها هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والسعي للحفاظ على الأخلاق والتقاليد وتعزيزالذوق العام.

txt

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

txt

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

المحرومين من جنة الدراما الكويتية

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"ضم كوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم هدى حسين وماجد المصري، وسحر حسين، وأيتن عامر، وفاطمة الصفي، وأحمد إيراج، وحمد أشكناني، وعبدالله الطراروة، وليلى عبدالله، ونور الغندور، وزينب بهمن، وسينتيا صموئيل، ونور الشيخ.

فريق عمل المسلسل

والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وإنتاج جمال سنان، وهو عمل يلقي الضوء على تحديات الحياة الزوجية والأسرية، ويستعرض الخيانة الزوجية وتعدّد العلاقات، وهو ما أحدث جدلاً وانقساماً في الآراء حول قصته.

هدى حسين وماجد المصري 

وشهدت حلقات المسلسل، الذي تدور حبكته حول الخيانة الزوجية وعلاقات اجتماعية متنوعة، انتقادات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصفه بعض الكويتيين بعبارات من قبيل "قمة الانحطاط، سوالف وألفاظ قذرة"، بينما يقول آخرون إن كثيرًا من المشاهد لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع.

ماجد المصري ايتن عامر إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة زوجة واحدة لا تكفى مسلسل زوجة واحدة لا تكفي وزارة لإعلام الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

على علاقة بأختهما.. شخصان يلقيان بشاب من الطابق الثامن في الجيزة |تفاصيل

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

مليارات الجنيهات من صفقة الإمارات.. رأس الحكمة مستمرة في جلب الخير للمصريين

ترشيحاتنا

3.5 كيلو حشيش.. حيثيات الحكم على ديلر القاهرة

النحاس يكشف ما طلبه حسن حمدي من قطاع الناشئين في الأهلي

إيرادات السياحة ترتفع إلى 7.8 مليار دولار خلال 6 أشهر

حوّل النهار إلى ليل.. كسوف الشمس يحبس أنفاس الأمريكيين|شاهد

على علاقة بأختهما.. شخصان يلقيان بشاب من الطابق الثامن في الجيزة |تفاصيل

الإفتاء توضح الحكمة من تغيير طريق الذهاب لصلاة العيد أثناء العودة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

أبراج عنيدة ومش بتسيب حقها.. هل أنت منهم

كيفية التعامل مع مشاعر الخيانة ومواجهتها

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ