بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير صحفية عالمية عن شكوى لاعب ريال مدريد السابق ومنتخب فرنسا، ولاعب اتحاد جده الحالي، من مستوى الدوري السعودي الذي يختلف عن الدوريات الأوروبية، وهو ما أثر بالسلب على مستواه، محذرا لاعب الريدز محمد صلاح من الانتقال لأندية المملكة.

كريم بنزيما ينتقد الدوري السعودي

وجه كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة تحذيرًا لأي لاعب كرة قدم يفكر في الانتقال مستقبلًا إلى الدوري السعودي، حيث أصبح مستقبله موضع نقاش مرة أخرى.

بنزيما

أنهى الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 مسيرته المهنية التي استمرت 14 عامًا في ريال مدريد الصيف الماضي، ليصبح جزءًا من موجة النجوم الأكبر سنًا من الأندية الأوروبية الذين وقعوا عقودًا كبيرة للانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وتمكن بنزيما من تسجيل 9 أهداف فقط وصناعجة 7 تمريرات حاسمة في 20 مباراة هذا الموسم - آخرها جاء قبل أربعة أشهر - مع الاتحاد.

هل ينتقل صلاح للسعودية بعد تحذيرات بنزيما؟

يسعى نادي اتحاد جدة، إلى خطف جمحمد صلاح من ليفربول، حيث رفض فريق الريدز عرضًا متأخرًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومنذ ذلك الحين ظلت هناك تكهنات حول ما إذا كان نفس النادي أو غيره من الأندية السعودية سيعودون للمفاوضات في المستقبل.

صلاح

ومن المؤكد أن وضع عقد محمد صلاح يغذي الشائعات، حيث أنه اقترب من بلوغ الـ32 عاما، كما اقترب على نهاية عقده الحالي في أنفيلد، ورغم ذلك إذا كان الدوري السعودي يبدو وجهة ممكنة في ذهن صلاح، فإن تصريح بنزيما الأخير يستحق الاهتمام.

ماذا قال بنزيما ؟

قال كريم بنزيما عبر الصحفي المتخصص فابريزيو رومانو، ردًا على فكرة العودة إلى أوروبا هذا الصيف: «سنرى ما سيحدث، هل الرحيل عن الاتحاد؟ هناك أخبار كثيرة، سنرى ما سيحدث، تركيزي هنا وبعد ذلك سنرى».

كريم بنزيما

وتابع: «لم أسجل أهدافًا منذ ديسمبر، إنها ليست نفس المباراة، نفس اللاعبين هنا.. ولهذا السبب لست نفس بنزيما لاعب ريال مدريد، إنه عامي الأول هنا أحتاج إلى المساعدة في الملعب لأنني لا أستطيع الفوز بالمباريات وحيدًا».

ليفربول يحذر صلاح من مصير بنزيما

سلطت صحيفة «ليفربول إيكو» الضوء على تصريحات بنزيما معلقة: نأمل أن تلقى هذه الرسالة الأخيرة صدى لدى صلاح وهو يناقش مستقبله، حيث سيترك وراءه قوة هجوم ليفربول المتحسنة، التي تضم داروين نونيز ولويس دياز وديوجو جوتا وكودي جاكبو.

محمد صلاح

وتابعت الصحيفة: من المؤكد أن صلاح يمتلك قدرات إبداعية أكبر من بنزيما، على الرغم من أن حقيقة أنه ينافس على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز تظهر أنه بعيد كل البعد عن التباطؤ في مجال تسجيل الأهداف.

وأوضحت أن رحيل قائد الريدز السابق جوردان هندرسون عن الاتفاق بعد ستة أشهر فقط، إضافة إلى الكثير من قصص عدم الرضا عن المحيط الجديد، وإجابات صلاح عن الاتحاد والدوري السعودي ومستقبله في ليفربول واضحة.