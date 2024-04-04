توقعات بوصولها إلى 120 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم بسبب تراجع الدواجن

لا تزال أسعار اللحوم تشكل الشغل الشاغل لنسبة كبيرة من المواطنين، في ظل عزوفهم عن الشراء لارتفاع الأسعار إلى أرقام غير مسبوقة، لتبدأ الدولة في التدخل للحد من السباق المحموم للأسعار، وهو ما جاءت نتائجه بانخفاض الأسعار.

انخفاض 50 جنيها في أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم، هبوطًا مفاجئا في جميع منافذ البيع بالدولة، تزامنًا مع هبوط سعر الدواجن، حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي من 350 إلى 400 جنيه، بعدما سجلت أمس، الأربعاء، من 400 إلى 430 جنيهًا بواقع انخفاض 50 جنيهًا تقريبًا.

منفذ بيع اللحوم

وتراوحت أسعار اللحوم في محلات الجزارة بين 300 و480 جنيهًا وفقًا لنوعية قطعية اللحم والمكان الذي تباع فيه، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحم البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو اللحم الكنوز من 350 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم الضأن من 400 إلى 480 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجملي من 300 إلى 320 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيه.

- كما بلغ سعر اللحم المفروم من 300 إلى 370 جنيهًا، وسعر الكبدة البلدي من 320 إلى 450 جنيهًا.

توقعات بتراجع أسعار اللحوم إلى 120 جنيها

أوضح هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أنه يتوقع أن تعود أسعار اللحوم الحية إلى 120 جنيهًا للكيلو، وهو الأمر الذي سيكون في صالح الدولة ويساهم في خفض أسعار اللحوم بشكل كبير.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجها من اللحوم الحمراء، وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في أسعارها، خاصة بعد اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع كبار التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع، إضافة إلى توفير الدولار في البنوك والإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة لكثير من السلع.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

انخفضت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، لتتراوح من 135 إلى 280 جنيهًا، وذلك على النحو التالي:

لحوم وزارة الزراعة

- سعر كيلو اللحم الضأن 135 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 135 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم 150 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سجل سعر كيلو اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 250 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا.

لحوم منافذ التموين

وبلغت أسعار اللحوم البقري البرازيلي 190 إلى 250 جنيهًا، وأسعار اللحوم الهندي 170 جنيهًا، وأسعار اللحوم البقري 250 جنيهًا.

كما تقدم معارض “أهلًا رمضان” اللحوم الطازجة بأسعار تتراوح بين 250 و270 جنيهًا للكيلو الواحد.

لحوم بلدي

وقد زادت أسعار اللحوم البلدي والمستورد بشكل مفاجئ قبل شهر رمضان حتى تخطت حاجز الـ500 جنيه للكيلو الواحد، وذلك قبل أن تتراجع بنسبة 20% خلال الأيام الماضية لتواصل هبوطها المستمر يومًا بعد يوم.

لحوم سودانية

وقررت الدولة طرح المزيد من اللحوم السودانية والبرازيلية في المجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيهًا للكيلو، للحد من ارتفاع أسعارها.