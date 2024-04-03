التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

بات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مقربة من الرحيل عن القلعة الحمراء من أي وقت مضى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تعثر مفاوضاته لتجديد عقده.

حسم ملف علي معلول بالأهلي

كثف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاوضاته مع الدولي التونسي علي معلول، من أجل تمديد عقده مع الفريق الأحمر للبقاء لأطول فترة بتوصية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة القليلة المقبلة، لحسم ملف علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وحسم موقفه سواء بالرحيل عن الفريق الأحمر، او الاستمرار داخل النادي، وإنهاء مسيرته داخل الأهلي.

كواليس عرض الأهلي لأسرع دليفري

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن كواليس العرض الذي تقدم به مسؤولو النادي الأهلي، إلى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق الأحمر، او الرحيل خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الأهلي في حاجة إلى خدمات اللاعب.

عروض معلول

وأكد المصدر، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، أبدى موقفه النهائي بشأن علي معلول، لاعب الفريق الأحمر، وقرر تمديد عقد اللاعب بشكل رسمي، ولكن بشرط، الحصول على مليون دولار، خلال الفترة المقبلة، وحتى انتهاء مدة تعاقده الجديد.

وتابع المصدر: “عرض الأهلي سيكون واضحًا وصريحًا وهو حصول علي معلول على مليون دولار، فقط لا غير، لاسيما أن السويسري مارسيل كولر، قرر أبرام التعاقد مع بديله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

معلول

ومن المنتظر أن يدخل مسؤولو النادي الأهلي في مرحلة أخيرة من المفاوضات مع النجم التونسي، عقب مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عروض علي معلول.. وهذا النادي قريب

أشارت مصادر إلى أن علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يمتلك العديد من العروض الخارجية، وسيتم دراسة تلك العروض، حيث هناك أندية من قبل الدوري السعودي والإماراتي والقطري، يرغبون في ضم اللاعب، وسيدرس تلك الأمور قبل الرد على عرض الأهلي، الذي عرضه الخطيب.

وتلقى علي معلول، عرضا قويا من نادي التعاون السعودي، الذي يتمسك بشدة في التوقيع مع الدولي التونسي فى صفقة انتقال حر، ومنحه راتباً أعلى مما يحصل عليه فى الأهلي.

وفضل اللاعب تأجيل البت فى تلك العروض لحين معرفة الموقف النهائي من مسئولي الأهلي في تجديد عقده أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل صفوف البطل القاهري، لاسيما مع ارتفاع قيمة عقد اللاعب بعد ارتفاع سعر الدولار.